Resultados de las loterías de Bogotá y Quindío del 30 de marzo de 2023: ganadores y premios

Resultados de las loterías de Colombia del jueves 30 de marzo

Lotería del Quindío

30 Marzo 2023

5246 serie 032

Sorteo: 2855

Premio Mayor: $1.400 Millones



Lotería de Bogotá

30 Marzo 2023

5848 serie 335

Sorteo: 2684

Premio Mayor: $9.000 Millones

Resultados de chances del 30 de marzo de 2023

Antioqueñita Día: 4079

Antioqueñita Tarde: 8255

Cafeterito noche: 4193

Cafeterito tarde: 7460

Caribeña día: 1976

Caribeña noche: 8090

Cash three día: 205

Cash three noche: 724

Chontico día: 8610

Chontico noche: 1107

Culona noche: 6428

Culona: 9521

Dorado mañana: 1231

Dorado Tarde: 3517

Fantástica día: 7423

Fantástica Noche: 5237

Motilón Noche: 3398

Motilón Tarde: 7744

Paisita día: 5725

Paisita noche: 3641 - Perro

Pijao de oro: 5340

Play four día: 5328

Play four noche: 5592

Saman día: 0491

Sinuano día: 7761

Sinuano noche: 7761

Super Astro Luna: 5466 - Géminis

Super Astro Sol: 7021 - Tauro