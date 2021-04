¿Se pueden sufrir trombos por vacunarse? Minsalud responde

El ministro de Salud, Fernando Ruíz, se pronunció en entrevista con La FM sobre el anuncio de la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) de poner pausa a la aplicación de la vacuna de Johnson & Johnson por seis casos de mujeres vacunadas en ese país que presentaron trombos.

Afirmó que están esperando la respectiva documentación de la FDA sobre los efectos adversos de la vacuna desarrollada por Janssen y las cifras de casos para entregarla al Invima y, que este analice su decisión de si recomienda o no el uso de este biológico.

El ministro Ruíz pidió calma a las personas teniendo en cuenta que hasta el momento esta vacuna no se está aplicando en Colombia. “Muchas veces se hacen anuncios y no hay documentación completa, todavía no tenemos expectativa de vacunación con la de Janssen sino hasta junio y julio cuando pueden estar llegando al país”.

Vea también: Suspensión temporal de vacuna Johnson & Johnson es acertada y prudente: Elmer Huerta

Sin embargo, fue enfático en que los casos adversos reportados con la vacuna de AstraZeneca y ahora de Johnson & Johnson son muy bajos - uno en un millón - incluso, afirmó que son menores los riesgos a cuando una persona toma anticonceptivos orales.

Y en cambio, sí son mayores los riesgos de contraer el virus y morir. “Una persona que no se vacune tiene mayor riesgo de tener trombos a una que se vacuna por el hecho de estar expuesto al covid-19. La probabilidad de tener trombos por sufrir covid es tres, cuatro y hasta seis veces mayor que la de tener trombos por la vacuna de AstraZeneca”.

Lea también: Personas que se reinfecten con Covid tendrían síntomas más fuertes: estudio

Recalcó que el riesgo de morir es mucho más alto en quien está expuesto al virus.

Según lo revelado por el Gobierno de Iván Duque, Colombia negoció nueve millones de dosis de la vacuna de Janssen, biológico que solo requiere una sola dosis.