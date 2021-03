Dónde ver el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1: horario y canal de TV

Este fin de semana arranca en el Gran Premio de Bahrein la temporada con más carreras de la historia de F1, 23 circuitos, y Hamilton y Verstappen como principales aspirantes al título, si la pandemia lo permite.

Gran Premio de Bahrein, Fórmula 1 2021: horario y dónde ver la carrera por internet

El Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 se puede ver en México a través de Star Action (antes Fox Action), al igual que en toda Sudamérica, excepto Brasil. En España transmite DAZN. También por la aplicación Fórmula 1 TV Pro.

México: 9:00 am

España: 4:00 pm

Colombia: 10:00 am

Argentina: 12:00 pm

Estados Unidos: 11:00 am (este), 8:00 am (pacífico)

Bahrein acoge el inicio de la competición por tercera vez en la historia (como en 2006 y 2010) ya que el GP de Australia, que durante años ha sido el tradicional banderazo de salida de la temporada, tuvo que ser aplazado a noviembre por razones sanitarias. Los espectadores vacunados o sanados del covid-19 pueden disfrutar de la carrera de Baréin.

El español Fernando Alonso, campeón del mundo en 2005 y 2006, y que ya ganó en Baréin en las dos ocasiones en que la temporada arrancó en este circuito, regresa a la competición a sus 39 años con la escudería Alpine (antigua Renault), tras dos años de ausencia.

Sin embargo el favorito sigue siendo el siete veces campeón del mundo, el británico de 36 años Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes, y ganador de las cuatro últimas ediciones de la competición.

Hamilton, que igualó en 2020 el récord de siete títulos de Michael Schumacher, busca este año superar al alemán. El británico, récord de pole positions (98) y de victorias (95), tiene a su alcance la barrera de 100, nunca lograda. Sus rivales tienen complicado impedírselo en una larga competición de 23 carreras (contra 20-21 en una temporada normal).

Su compañero de equipo, Valtteri Bottas, segundo en la clasificación en 2019 y 2020, sigue viéndose con posibilidades de ser el número 1. Podría empezar ganando en Baréin, algo que no ha conseguido hasta ahora.