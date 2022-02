"Es bueno estar de vuelta": Alonso y sus sensaciones para iniciar la temporada

El piloto español Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo, afirmó este lunes, en la presentación del Alpine A522, el coche con el que competirá en el Mundial de Fórmula Uno, que está seguro de que la escudería ha "hecho un buen desarrollo" para adaptarse al reglamento que se estrena este año.



"Es bueno estar de vuelta y he estado trabajando duro para estar listo para la nueva temporada. La preparación ha sido larga después de que el cambio de reglamento se retrasara (de 2021 a 2022) debido a la pandemia", dijo Alonso, que en 2021 logró un podio, en el Gran Premio de Qatar.



Alonso cree que "el coche tiene un aspecto fantástico con la nueva normativa" y le "gusta la nueva decoración", en la que se incorpora el color rosa con presencia mayoritaria junto al azul habitual de Alpine por el patrocinio de BWT.

"Tenemos un nuevo motor y estamos seguros de que hemos hecho un buen desarrollo para esta nueva generación de coches. No sabremos cuál es la situación de cada uno hasta (el Gran Premio de) Baréin (primera carrera), pero estamos muy contentos de dar la primera vuelta al coche en los entrenamientos de esta semana (En Barcelona). Espero que la nueva normativa haya funcionado y que tengamos más carreras emocionantes rueda a rueda este año", agregó.



Su compañero de equipo vuelve a ser el francés Esteban Ocon, ganador en 2021 del Gran Premio de Hungría y que se mostró "muy emocionado, por supuesto, no sólo por ver el A522 por primera vez, sino por conducirlo por primera vez esta semana".



"Siempre es un privilegio conducir un coche nuevo de Fórmula Uno por primera vez, ya que conoces todo el trabajo duro que se ha realizado entre bastidores en las dos fábricas de Enstone y Viry, por parte de toda la gente con talento que trabaja en los diferentes departamentos", dijo Ocón.



"Esa sensación y esa responsabilidad son realmente únicas y muy especiales. Me siento preparado, me siento listo físicamente, así que vamos a salir a la pista y a ver lo que tenemos entre manos este año", comentó el francés.



El equipo BWT Alpine F1 presentó este lunes en París el nuevo A522, que mantiene el color azul, ahora combinado los colores rosas de BWT, el recientemente anunciado patrocinador principal del equipo para 2022.



La presentación del nuevo monoplaza estuvo encabezada por el director general de Alpine, Laurent Rossi, el director general del Grupo Renault, Luca de Meo, así como el recién nombrado jefe del equipo, Otmar Szafnauer, que quiere ser "un pegamento potente que una todas las piezas" del equipo.



Rossi aseguró que el equipo "es ahora más fuerte" y espera que "esté preparado para el futuro". "Nuestra alineación de pilotos es la receta perfecta para ayudar a obtener los resultados que queremos lograr en la pista. En 2022 queremos mostrar un progreso constante con desarrollos integrales en todos los sitios para asegurar que somos contendientes al título en el futuro. Vamos en la dirección correcta y queremos seguir subiendo hasta la cima", comentó.

El cuadro técnico de la fábrica de Enstone estará dirigido por Pat Fry como director técnico y Matt Harman. En la de Viry-Chatillon Bruno Famin ejercerá de director ejecutivo de Alpine Racing, encargado de maximizar el rendimiento del motor y su integración en el chasis.



Oscar Piastri, también presente en el acto, es el piloto reserva oficial del equipo para 2022 tras graduarse en la Academia de Alpine el año pasado. El piloto australiano ganó el campeonato de Fórmula 2 de la FIA en 2021.



Fernando Alonso y Esteban Ocon conducirán por primera vez el A522 en un día de filmación este martes en el Circuito de Barcelona-Cataluña, antes de embarcarse en los primeros test de pretemporada desde el miércoles, en este mismo escenario.