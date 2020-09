Jefe de Mercedes se pronunció sobre el nuevo contrato para Hamilton en la F1

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, ha afirmado que usará las pausas entre los grandes premios que quedan para negociar con el británico Lewis Hamilton la prolongación del contrato que une a ambas partes, informa la web del Mundial oficial de Fórmula Uno.



Según f1.com, las ocho carreras que quedan del campeonato de 2020 se extenderán por un período de tiempo más largo de lo vivido hasta ahora, lo que genera "ventanas de oportunidades para que Hamilton, seis veces campeón mundial, y Wolff planifiquen los detalles de un acuerdo que ambos parecen dispuestos a superar".

"Este es un trabajo que está en marcha, y no me gustaría comprometerme a una fecha específica (para completar el trato). Nos llevamos muy bien, pero cuando se trata de los detalles sólo necesitas tiempo", afirma Wolff en la web del campeonato.



"Con una carrera tras otra, no queremos distraernos con las conversaciones sobre el contrato. En esas pausas, como la de la semana que viene, avanzaremos hacia un resultado satisfactorio. Pero no sé cuándo lo anunciaremos", agrega.



Wolff dijo que Mercedes "quiere tener la certeza de cómo correrá el año que viene" para sugerir que se hará un anuncio antes de Navidad sobre quién pilotará junto al finlandés Valtteri Bottas en el equipo en 2021.

Cuando se le preguntó si un nuevo contrato entre ambas partes es una formalidad, Wolff respondió: "No hemos mirado el contrato durante los últimos tres años, y nunca lo sacamos del cajón. A veces las situaciones cambian, y el entorno cambia, y por lo tanto esta es otra etapa, otra parte del viaje que queremos hacer juntos. Sólo estamos debatiendo".