Juan Pablo Montoya sin tapujos; confesó cuál fue su peor compañero en F1

Si hablamos de automovilismo en la historia de Colombia, es inevitable pensar en Juan Pablo Montoya, el corredor colombiano que llegó a las carreras más importantes del mundo y el mismo que hoy impulsa a su hijo Sebastián, quien con 16 años espera ser mejor que su papá.

Este fin de semana se hizo viral a través de Tik Tok una ronda de preguntas que le hicieron a Montoya teniendo en cuenta su experiencia en este deporte y toda la trayectoria que tuvo en las diferente carreras del mundo donde compartió con grandes personalidades.

En la cuenta de Valentina Peña (@lachicadelaf1) se vio el gracioso momento que esta mujer vivió con el colombiano, quien confesó además picantes momentos que vivió mientras hizo parte de este deporte a nivel profesional.

Aquí las preguntas y las respuestas para Juan Pablo:

Circuito favorito: "Malasia"

Circuito que menos gusta: "Hungría"

Mejor carrera: "Mónaco"

Peor carrera: "Mónaco"

Prefiere 500 Indianápolis o F1 Mónaco: "De pronto Mónaco porque crecí viendo a (Ayrton) Senna y eso lo hace más especial"

Categoría que no ha corrido y que le gustaría: "Rally"

De ahí en adelante empezaron las respuestas con algo de picante, primero le cuestionaron si es mejor él o su hijo, a lo que Montoya respondió que "yo creo que ya me da en la cabeza" y por otro lado, dio a conocer que su piloto favorito de F1 es Ayrton Senna.



Luego le preguntan sobre cuál es el piloto que menos le gusta y confesó que era "una lista muy larga" y sobre cuál había sido el peor compañero afirmó que "te voy a dar una respuesta perfecta, no he tenido buenos" todo en todo de burla.

Este video se volvió viral por la forma 'al desnudo' en la que Montoya respondió a cada una de las preguntas, demostrando que no fue una carrera fácil a nivel extra deportivo.