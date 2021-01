Luz de esperanza para Mercedes: "Hamilton firmará esta misma semana"

El vínculo entre el mejor piloto de la Fórmula Uno de la última década, Lewis Hamilton, y la marca automovilística Mercedes, parece que se renovaría lo más pronto posible, ya que en las últimas semanas el tema ha estado un poco congelado y no se ha vuelto a conocer nada sobre el mismo.

Eddi Jordan, ex piloto de F1, Hamilton no vería problema en renovar con la marca que lo ha acompañado en los últimos tiempos: “Creo que Lewis firmará esta misma semana. No creo que llegue a febrero", aseguró en PA Media.

Además de ello, el ex dueño de Jordan Grand Prix dejó en el aire una pregunta que podría causar muchas incógnitas: “¿A dónde iría Mercedes después de Lewis? Por supuesto, ellos pueden elegir, pero esa no es la forma en que opera Toto. Ha aumentado su participación accionarial (en el equipo Mercedes AMG F1) durante el invierno, ha incorporado a Ineos como accionista de un tercio, y no quiere andar de un lado a otro por el paddock con alguien nuevo en quien tiene que pensar".

No obstante, reconoció que Mercedes no dejará salir tan fácilmente al mejor piloto de carros con el cual han conseguido varios triunfos: “Quiere estar ahí con el hombre del momento, quiere estar ahí con el rey de todos los reyes en la Fórmula 1 y ese es Lewis Hamilton".

Por otra parte, agregó que Mercedes debe aprovechar los ingresos que han obtenido durante estos años para pagar el sueldo de Hamilton: "Algunos podrían decir que ya le están pagando en exceso, y tal vez sea así, pero todos dijimos que nadie se acercaría nunca al récord de Michael Schumacher y ahora tienes un piloto que tiene el potencial de vencerlo al convertirse en ocho veces campeón del mundo. Y no se equivoquen, Lewis está mejorando", finalizó.