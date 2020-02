Ferrari presentó su monoplaza para 2020

Presente desde el inicio de la Fórmula 1, Ferrari descubrió este martes en Reggio Emilia (norte de Italia) su nuevo monoplaza, el SF1000, nombrado así por el número de Grandes Premios disputados que alcanzará esta temporada la escudería italiana.

"Es un año muy particular. Son los 70 años de la F1, en la que participamos desde el principio y alcanzaremos la cifra de 1000 Grandes Premios, algo increíble", declaró Mattia Binotto, el 'team principal' del equipo.

Para la ocasión, la 'Scuderia' ha roto con sus tradiciones y ha presentado su nuevo bólido fuera de su feudo de Maranello, en el escenario del teatro Romolo Valli de Reggio Emilia.

Le puede interesar: Charles Leclerc amplió su contrato como piloto de Ferrari hasta 2024

"Es un lugar muy importante para nuestro país. Es en esta ciudad donde se creó la bandera tricolor, convertida en la de Italia. Y Ferrari está orgulloso de Italia y de representar a Italia", explicó John Elkann, presidente del grupo Ferrari.

2020. New decade, same goal.



Discover all contents at https://t.co/3v8D5ebZmw#SF1000 #essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/eXXUWhgc3U