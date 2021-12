Hélio Castroneves, histórico piloto brasileño cuatro veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis y con una destacada carrera de la categoría Indy de los Estados Unidos, está en Colombia y su paso por Bogotá dejó una curiosa crítica.

Y es que Castroneves, mediante una publicación en su cuenta oficial de Instragam compartió una foto, con un bus de Transmilenio de fondo y algunos vehículos, con la cual cuestionó el tráfico de la capital del país, el cual calificó de complicado.

El brasileño compartió dos mensajes, uno de inglés, el cual dice que el tráfico en Bogotá es "loco" y otro en portugués, que indica que la misma situación es "complicada".

"Traffic is crazy here in Bogota!! O trafago aquí em Bogota e complicado!".

Lo manifestado por Castroneves es una muestra de la situación que sufren los habitantes de la capital del país, quienes en múltiples ocasiones se han quejado por la congestión e la vías de Bogotá, y principalmente en el mes de diciembre.