Juan Pablo Montoya cambia de equipo para el IMSA WeatherTech SportsCar 2021

El piloto colombiano de 45 años Juan Pablo Montoya Roldán cambió de equipo para la temporada 2021 del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar después de ser anunciado dentro de la nómina del Meyer Shank Racing.

De esta manera, Montoya abandona el Penske en el Acura ARX-05 y se une a Olivier Pla y Dane Cameron para competir en la Copa de Resistencia Michelin IMSA en el No 60 MSR Prototipo Acura ARX-05.

Lea también: Primoz Roglic ganó el Vélo d’Or 2020

A través de su portal oficial, el equipo Meyer Shank Racing señaló que se decidieron por el colombiano por la gran experiencia que tiene y el conocimiento con el que cuenta en la plataforma Prototype a MSR al haber sido parte del grupo de desarrollo del Acura ARX-05.

"Estoy muy emocionado de unirme a Meyer Shank Racing el próximo año. Siempre he visto a Mike (Shank) en la pista y tuvimos una conversación muy simple y directa para concretar este trato para el próximo año", señaló el bogotano para michaelshankracing.com.

Al colombiano se le elogia por su velocidad y experiencia, además de la sincronía que ofrece con Dane Cameron, con quien compartió en el equipo Penske durante tres temporadas.

Le puede interesar: Guimaraes en Nacional: refuerzos, plan de trabajo y aspectos a mejorar

"Dane y yo tenemos una relación realmente excelente que también se ha convertido en una amistad. Ambos realmente nos entendemos y sabemos lo que necesitamos el uno del otro para ser competitivos. Espero continuar la relación con él. También estoy deseando conducir con Olivier y AJ. ¡Conozco a AJ de cuando corrí NASCAR y chocamos ruedas más de una vez!", dijo Montoya.

El principal objetivo de Juan Pablo Montoya y su nuevo equipo es la Rolex 24 At Daytona que se está programada para el 30 y 31 de enero del 2021.

💥Driver Announcement💥



We have finalized our 2021 @IMSA lineup and we're are excited to welcome @jpmontoya as our Michelin Endurance Cup driver in the No. 60 Acura ARX-05!



Official Release: https://t.co/CT5r3BxKT3 pic.twitter.com/4rASnpChX7