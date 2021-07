La colombiana Tatiana Calderón, lista para la tercera ronda en Monza

La piloto colombiana Tatiana Calderón se encuentra lista para afrontar la tercera ronda del Campeonato del Mundo de Resistencia de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) de la categoría LMP2, que este fin de semana se disputa en el histórico circuito de Monza, en el norte de Italia.

Calderón, con el equipo Richard Mille Racing, compartirá volante con la alemana Sophia Floersch en las seis horas, debido a la ausencia de su copiloto habitual, Beitske Visser, que disputa una prueba de las World Series.

La piloto colombiana y la alemana esperan aprovechar algunas de las ventajas del rápido trazado de Monza, que cuenta con algunas de las rectas más largas de Europa y con curvas famosas como Lesmos, Variante Ascari y Parabólica y en el que la suramericana logró grandes resultados en su pasado en la GP3.

Tras el sexto puesto conseguido en Portimao, Tatiana Calderón espera poder lograr un buen resultado en Monza para preparar el gran reto de las 24 Horas de Le Mans, en agosto.

"Después de Portimao y un test alentador, tengo muchas ganas de volver a subirme al coche de LMP2 este fin de semana en Monza, una pista muy diferente a la de Portimao, pero más parecida a Le Mans, así que será importante asegurarse de que el coche funciona bien en este tipo de pista", explica la piloto Calderón.

"Es una pena que no podamos contar con Beitske este fin de semana, pero lo positivo es que significa más tiempo en el coche y no me puedo quejar", señala en la nota de prensa del equipo la piloto colombiana.