Mercedes tomó el mando de las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1

Después de McLaren el miércoles y Ferrari el jueves, Mercedes tomó los mandos este viernes en las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1, consiguiendo los mejores tiempos del día con sus pilotos británicos Lewis Hamilton y George Russell.

Ambos consiguieron mejores tiempos en esta última jornada de la tanda de ensayos en Montmeló (cerca de Barcelona) a los Red Bull de Sergio Pérez y Max Verstappen.

Hamilton firmó el mejor tiempo de la semana de pruebas.

Lea también: Milán sufrió un gol polémico ante Udinese y no pudo sumar de a tres en San Siro

Un dato a tomar con mucha precaución ya que se trata de simples pruebas y las escuderías priorizan los ajustes de los monoplazas y el análisis de las sensaciones de sus pilotos.

En estos tres días en Cataluña, los equipos han podido estrenar sus nuevos monoplazas, adaptados al nuevo reglamento de la F1, que en 2022 podría revolucionar el orden establecido en los últimos años.

Por lo visto este viernes, eso sí, los favoritos siguen estando fuertes y Mercedes y Red Bull quieren seguir en la 'pole position'.

El miércoles y el jueves, en los dos primeros días de pruebas, McLaren y Ferrari habían sido protagonistas, confirmando igualmente su papel de alternativas, ilusionando a los hinchas ingleses y a los 'tifosi' italianos.

El viernes, varias escuderías tuvieron problemas de fiabilidad.

Mercedes aprovechó, primero con George Russell, que sustituye este año al finlandés Valtteri Bottas, que buscó acomodo en Alfa Romeo.

Lewis Hamilton, subcampeón del mundo y siete veces campeón mundial, consiguió luego el mejor crono.

- Percance de Alonso -

Más allá de Mercedes y Red Bull, Ferrari (Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr) y McLaren (Daniel Ricciardo y Lando Norris), así como Williams con Alex Albon, consiguieron cumplir su objetivo de dar un número importante de vueltas, para ir obteniendo información sobre sus coches.

Menos positivo fue el balance para Aston Martin, pese al quinto mejor tiempo del viernes de Sebastien Vettel, con una sesión detenida de manera prematura por una fuga de aceite. Su compañero de equipo Lance Stroll no pudo correr por la tarde.

Tampoco corrieron por la tarde en Montmeló Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Esteban Ocon (Alpine) y Mick Schumacher (Haas) por problemas mecánicos. Antes habían sufrido percances mecánicos Pierre Gasly, Fernando Alonso y Nikita Mazepin.

Alonso, con su Alpine, apenas dio 12 vueltas antes de tener que detener su monoplaza, con humo en el motor por un problema hidráulico.

Le puede interesar: Es un jugadorazo porque no se arruga": ex Real Madrid no sale del asombro con Luis Díaz

Haas, cuya jornada se paró tras nueve vueltas por una fuga de aceite, volvió a ser muy escrutada y no por motivos deportivos. El equipo, cuyo patrocinador principal es el grupo ruso Uralkali, está en plena tormenta por el ataque ruso a Ucrania.

El coche de Haas muestra habitualmente los colores rusos de su patrocinador, pero esta vez su monoplaza lucía blanco. Su director, Guenther Steiner, explicó que el equipo decidirá pronto sobre el futuro a largo plazo de la colaboración con Uralkali.

Un contrato en suspenso, igual que la carrera en la Fórmula 1 del piloto ruso Nikita Mazepin, que llegó en 2021 con el apoyo financiero de su padre millonario, Dmitry Mazepin, director no ejecutivo de Uralkali.