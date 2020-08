Piloto Sergio Pérez da negativo en test de Covid-19 y reaparecería en el Gran Premio de España

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) dio negativo en el test del nuevo coronavirus y fue autorizado a participar en el Gran Premio de España de Fórmula 1, de viernes a domingo, anunció su equipo este jueves en Twitter.

"Nos complace anunciarles que el test COVID-19 de @SChecoPerez dio negativo. La FIA (Federación Internacional del Automóvil) confirmó que Checo puede volver a estar en el paddock de la F1 y que participará en la carrera con el equipo este fin de semana", escribió Racing Point.

