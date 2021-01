Rally Dakar, día 11: Peterhansel y Benavides saborean el título

La edición número 43 del Rally Dakar ya enfila su epílogo, con los últimos 227 kilómetros de enlace y 225 de especial hasta la meta de Yeda, un destino especialmente deseado por el argentino Kevin Benavides (Honda), en motos, y el francés Stéphane Peterhansel (Mini), en coches.



Los líderes de la general de motos y coches tienen ante sí la última batalla. Contra las dunas, la arena y los nervios, propios y ajenos.



Kevin Benavides combate, con una renta de 4:12 sobre el británico Sam Sunderland (KTM), por convertirse en el primer campeón sudamericano del Rally Dakar en la categoría de motos. Se quedó cerca de la gesta en 2018, cuando terminó en segunda posición. En 2021 vuelve a aferrarse a ese desafío con una mezcla de contención y fuerza. "Tendré que pelear hasta el final", asumió.

La penúltima jornada fue propicia para sus intereses. Partió de Al'Ula con 51 segundos de ventaja sobre el estadounidense Ricky Brabec. Este jueves, en cambio, pisó el campamento con una renta mayor sobre el segundo. Ya no es el defensor del título quien le sigue en la clasificación sino Sunderland (+4:12).



Ricky Brabec (+7:13 ), el australiano Daniel Sanders (+33:05) y el también estadounidense Skyler Howes (+49:07 ) completan provisionalmente el top-5, aunque el español Lorenzo Santolino (Sherco) asoma a 19 segundos camino de completar por primera vez el Rally Dakar.



De la carrera se despidió definitivamente su compatriota Joan Barreda, que era quinto en la general. El piloto de Honda hizo saltar las alarmas cuando se saltó el punto de repostaje, rodando en los puestos de cabeza. Esa acción le exponía a una dura sanción. El castellonense siguió sobre su moto hasta que se vació el depósito. Fue entonces cuando reclamó la intervención del equipo médico. Fue evacuado en helicóptero al vivac.



Más tarde, ya desde el hospital, explicó la razón de su extraño comportamiento: "La caída de hace dos días, en la que perdí la conciencia durante unos minutos, me ha pasado factura hoy. Tenía muchas ganas de continuar en carrera y acabar lo mejor posible, pero no ha podido ser".



Sin tantos sobresaltos discurrió la jornada para los mejores pilotos de coches, más allá de los habituales pinchazos o errores de navegación.



El francés Stéphane Peterhansel (X-Raid Mini JCW), trece veces vencedor del rally, afrontará la última etapa con 15 minutos de ventaja sobre el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing), el ganador de la especial de este jueves.



Aunque se trata de un margen bastante cómodo, 'Monsieur Dakar' tendrá que extremar la prudencia durante los 225 kilómetros de especial que le separan de la victoria final, en Yeda.

Ese pulso entre el francés y el catarí, disminuido por dieciséis pinchazos a lo largo de la prueba -"eso es mucho tiempo perdido", lamentó- centrará la atención en la categoría de coches en el cierre de la edición número 43 del Rally Dakar.



El español Carlos Sainz (X-Raid Mini JCW), campeón en 2010, 2018 y 2020, iniciará la última especial a 1 hora, 4 minutos y 14 segundos de su compañero de equipo, al que probablemente entregará la corona, salvo que se produzca una gran remontada por parte del Toyota de Nasser Al-Attiyah.



En quads, solo un contratiempo apartará al argentino Manuel Andújar del título, toda vez que le saca 25 minutos al chileno Giovanni Enrico, ganador de la última especial.



Otro chileno, Francisco 'Chaleco' López, lo tiene todo de su lado para llevarse la general de vehículos ligeros. Le saca 18:24 al estadounidense Austin Jones tras su certero ataque en la penúltima etapa.



En camiones, el ruso Dmitry Sotnikov (Kamaz) se quedó fuera del podio por primera vez en once etapas, aunque este viernes encarará el duodécimo y último tramo cronometrado con una cómoda renta de casi 40 minutos sobre el segundo.



Su perseguidor, el también ruso Anton Shibalov, fue el ganador de la undécima especial, de 464 kilómetros, frente a su compatriota Airat Mardeev (+4:13) y el bielorruso Aliaksei Vishneuski (+4:53).



Entre los tres bajaron del podio, por primera vez en esta edición del Rally Dakar, a Dmitry Sotnikov.



El líder de la general de camiones se dejó 7 minutos. Le quedan 39:58 de renta para asegurar su triunfo en este Rally Dakar, que por segundo año consecutivo se está disputando en Arabia Saudí.