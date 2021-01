Rally Dakar, día 7: Peterhansel sigue líder en coches e Ignacio Cornejo en motos

El chileno Ignacio Cornejo (Honda), segundo este domingo en la séptima etapa del Rally Dakar, ganada por su compañero estadounidense Ricky Brabec (Honda), vencedor de la última edición de Dakar, se colocó líder de la clasificación de motos.

Brabec, solo octavo en la general, se impuso con un tiempo de 4 horas, 37 minutos y 44 segundos en este etapa muy apretada, disputada entre las ciudades de Hail y de Sakaka, en Arabia Saudita, de 737 kilómetros, con 453 km de tramos cronometrados.

El norteamericano entró en meta con una ventaja de 2 minutos y 7 segundos sobre Cornejo y de 2 minutos y 19 segundos respecto al estadounidense Skyler Howes (KTM).

Lea también: Campeonatos Nacionales de Ruta 2021: recorridos, fechas y pruebas

"No estoy seguro de haber ganado mucho tiempo. No hay mucha estrategia tampoco, se trata sobre todo de no abrir pista, porque es automático que quien abre acaba perdiendo tiempo. Ya solo quedan 5 etapas y hay que conseguir estar entre los 7 primeros más o menos todos los días y ver si se puede ir rascando tiempo", resumiño Brabec.

El francés Stephane Peterhansel (Mini), segundo este domingo en el Dakar 2021, consolidó su liderato en la general, en una séptima etapa ganada por el saudí Yazheed Al Rajhi (Toyota), disputada entre Hail y Sakaka, en Arabia Saudita.

Al Rajhi se impuso con un tiempo de 4 horas, 21 minutos y 59 segundos, en esta etapa de 737 kilómetros, con 453 km de tramos cronometrados.

Peterhansel se lanzó en cuarta posición e hizo prácticamente toda la carrera en cabeza, antes de ceder finalmente ante el piloto local, a unos cien kilómetros de la llegada, entrando en meta a 48 segundos del saudí.

De interés: 'Superman' López encabeza delegación colombiana del Movistar Team: ya están en España

Al Rajhi logra su segunda victoria parcial en la prueba, desde su primera participación en 2015 en el rally-raid.

El español Carlos Sainz (Mini) terminó tercero de la etapa, a 1 minuto y 15 segundos, mientras que el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) fue cuarto, a 2 minutos y 48 segundos del vencedor.

En la general, tras terminar seis veces entre los tres primeros en las siete etapas, "Monsieur Dakar", como se conoce a Peterhansel, debido a sus 13 victorias en el rally-raid, ocupa el primer puesto, con 26 horas, 36 minutos y 50 segundos, y eleva su ventaja respecto a Al-Attiyah, triple vencedor del Dakar, a 7 minutos y 53 segundos.