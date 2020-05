Tatiana Calderón contó cómo se entrena y espera volver rápido a las pistas

Tras volver de Tokio, en donde se preparaba para su nuevo desafío en esta temporada, Tatiana Calderón regresó a Madrid, ciudad española en la que reside y contó cómo pasa los días de cuarentena en el país ibérico. La piloto, quien competirá en territorio asiático durante la presente temporada, espera con ansias el regreso de la competencia y se prepara en casa de la mejor manera para estar preparada para el momento en el que se dé esto.

"Tengo una bicicleta y un rodillo. Además, tengo una máquina del cuello, porque es lo que más tengo que ejercitar y lo que más rápido se pierde. De igual manera, tengo un par de pesas y con ellas he entrenado con mucha disciplina, algo que no siempre me permiten los viajes. En ese sentido me ha servido quedarme en la casa, aunque obviamente a uno le hace falta su deporte y salir al aire libre", arrancó comentando sobre sus entrenamientos en el programa 'Por los Campos del Deporte' de Antena 2.

Luego, refiriéndose a lo que viene afirmó: "El futuro es incierto y ninguno ha querido dar una fecha. Yo hablé con la categoría en Japón y aspiran a que a final de agosto se haga la primera carrera, por su parte, la Fórmula 1 dijo que tiene intenciones de realizar su primera carrera a principios de julio, obviamente todo a puerta cerrada. Espero que a final de año podamos volver a estar compitiendo en nuestro deporte y dedicarnos a lo que hacemos".

Posteriormente se refirió a su rol como mujer en la competencia: "Privilegios no creo que tenga muchos porque a ninguno le gusta que una mujer vaya por delante, ni al ingeniero le gusta que una mujer le diga qué tiene que hacer. Pero los tiempos van cambiando y cuando uno se gana el respeto y credibilidad en la pista y fuera de ella, lo empiezan a uno a tratar como un piloto más, es por lo que siempre he luchado. El automovilismo es uno de los deportes en los que creo que podemos competir de igual a igual, así que hay que pelear fuerte para ganarse esas oportunidades, pero cuando nos las han dado hemos respondido, así que ojalá que esto ayude para que más mujeres se vinculen al automovilismo".

Entonces, profundizando más sobre el tema y hablando de la relación con los ingenieros, señaló: "Primero se sorprenden de que uno sepa algo de la parte técnica y creo que hay muchas diferencias en cómo sentimos las mujeres, cómo pensamos y cómo manejamos y ellos casi nunca han trabajado con una mujer, así que mientras te ganas la confianza y se los demuestras, no te creen mucho. Por eso son difíciles los inicios de temporadas, porque el entendimiento con el ingeniero y la confianza por parte de él tardan en crearse".

Finalizando, habló de cómo maneja la ansiedad: "No es fácil manejar la ansiedad, yo ahora tengo un simulador que no es nada en comparación con la realidad y ahí uno gasta un poco de adrenalina, pero es complicado. Yo siempre me mantengo positiva y tratando de estar lo mejor preparada para cuando todo esto pase. Creo que uno tiene que motivarse a uno mismo".



Para concluir, habló del piloto al que admira: "Yo siempre he sido fanática de Juan Pablo Montoya y durante los últimos años hemos coincidido en varias carreras. Siempre ha estado ahí aconsejándome, apoyándome y ayudándome como puede. Recibir consejos de tu ídolo es muy especial y para mí es uno de los mejores pilotos que ha habido, está activo, ha corrido en todas las categorías y ha ganado en todas".