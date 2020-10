Valentino Rossi da positivo por covid-19 y se pierde el GP de Aragón

El equipo Yamaha ha informado este jueves de que el piloto italiano Valentino Rossi ha dado positivo por covid-19 y no podrá competir este fin de semana en el Gran Premio de Aragón, en el MotorLand de Alcañiz (Teruel).



"Yamaha Motor Co., Ltd. y Yamaha Motor Racing Srl lamentan anunciar que Valentino Rossi no podrá asistir al Gran Premio de Aragón de este fin de semana", señala el equipo en una nota.



Yamaha explica que el domingo 11 de octubre Rossi dejó el circuito de Le Mans y viajó de vuelta a su casa en Tavullia (Italia) y que el martes 13 se sometió a la prueba habitual de PCR, que es obligatoria para los que visitan sus domicilios entre carreras. "El resultado estuvo disponible al día siguiente y fue negativo", precisa.

Agrega que al día siguiente Rossi "se sentía en plena forma y se entrenó en casa sin ningún síntoma o inconveniente", pero que el jueves 15 "se despertó por la mañana y se sintió un poco dolorido. Tenía una ligera fiebre y llamó inmediatamente a un médico".



Rossi se sometió a dos pruebas: una prueba rápida de PCR, que volvió con un resultado negativo, y una prueba PCR estándar, cuyo resultado llegó el jueves 15 de octubre, a las 16:00 hora local. "Desafortunadamente este resultado fue positivo", señala el equipo.



"Durante la estancia de Rossi en su casa desde la noche del domingo (11 de octubre) hasta este jueves (15 de octubre), Rossi NO ha estado en contacto con persona alguna que esté actualmente presente en el Gran Premio de Aragón, incluyendo los pilotos de la Academia VR46, el personal de VR46, los miembros del equipo Monster Energy Yamaha MotoGP, etc" indica la escudería.



Yamaha afirma que el estado de Rossi será seguido de cerca por el personal médico en Tavullia y que "la situación se revisará todos los días con vistas a la participación de Rossi en las próximas carreras de MotoGP".



El propio Rossi explica: "Desafortunadamente esta mañana me desperté y no me sentía bien. Me dolían los huesos y tenía un poco de fiebre, así que llamé inmediatamente al médico que me examinó dos veces. El resultado del PCR rápido fue negativo, igual que el test al que me sometí el martes".

"Pero la segunda, cuyo resultado me fue enviado a las 16:00 de esta tarde, fue desafortunadamente positiva. Estoy tan decepcionado que tendré que perderme la carrera de Aragón. Me gustaría ser optimista y confiado, pero espero estar en la segunda ronda en Aragón la semana que viene", añade.

"Estoy triste y enfadado porque hice todo lo posible por respetar el protocolo y, aunque el test del martes fue negativo, me autoaislé desde mi llegada de Le Mans. De todos modos, así es como es, y no puedo hacer nada para cambiar la situación. Ahora seguiré el consejo médico, y sólo espero que me sienta bien pronto", concluye.