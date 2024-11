David Alonso tiene nuevo récord y se quedó con el GP de Barcelona

El colombiano David Alonso (CFMoto) ha terminado la temporada de su primer título mundial con la decimocuarta victoria de la temporada, un nuevo récord de triunfos en un solo año, al vencer el Gran Premio Barcelona Solidaridad de Moto3, por delante de los españoles Daniel Holgado (Gas Gas) y Ángel Piqueras (Honda).



La tercera plaza inicialmente la ocupó el también español Adrián Fernández (Honda), que fue sancionado con tres segundos de penalización por salirse de la pista en la curva uno y regresar sin perder tiempo, por lo que cayó desde la tercera a la undécima posición.



Una vez más David Alonso supo esperar el momento propició para atacar a todos sus rivales y sentenciar la que era la séptima victoria consecutiva y la decimocuarta de la temporada, un hito deportivo que será difícil de igualar y superar en el futuro.

Tras el campeón del mundo David Alonso, la segunda posición del campeonato se la lleva el español Daniel Holgado, con 256 puntos, por los 242 del neerlandés Collin Veijer, que acabó tercero.



David Alonso ya salió como un tiro nada más apagarse el semáforo, seguido muy pegados a él, por los españoles Iván Ortolá (KTM) y Daniel Holgado (Gas Gas), mientras que el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna) se intentaba pegar a ellos pero cedía algo de terreno y el grupo ya perdía a un piloto, el italiano Stefano Nepa (KTM) en la curva cuatro.



Alonso dominó el giro inicial sin conseguir despegarse de sus perseguidores, un grupo al que se unieron los españoles David Muñoz (KTM), Ángel Piqueras (Honda) y Adrián Fernández (Honda).



En la tercera vuelta Daniel Holgado decidió pasar a la acción y superó a David Alonso, que perdió varias posiciones más al verse doblegado por David Muñoz y Adrián Fernández, y poco después también por Piqueras y Ortolá, con lo que la carrera de Moto3 recuperaba su dinámica habitual de la temporada, con constantes adelantamientos en un nutrido grupo de pilotos de cabeza de carrera que iban a mantener esa 'tensión' hasta las vueltas finales.



Ningún piloto consiguió romper la disciplina del grupo, que encabezó durante varias vueltas Daniel Holgado, hasta que en la sexta vuelta decidió pasar al ataque Adrián Fernández, mientras que Daniel Holgado, en su afán de recuperar la primera posición, se coló en un par de trazadas y por unos instantes se vio superado por David Muñoz, aunque el de Gas Gas no tardó en volver al segundo puesto.



Con Adrián Fernández en cabeza de carrera, el grupo principal se estiró mucho más, pero sin llegar a romperse en ningún momento, con hasta dieciocho unidades en sus filas.



Los 'hachazos' entre todos los integrantes del grupo fueron una constante y Daniel Holgado no quiso dar su brazo a torcer, por lo que en la octava vuelta recuperó el liderato, siempre 'atosigado' por Adrián Fernández que en el décimo giro volvió a atacar al de Gas Gas, mientras que David Alonso, que había permanecido en mitad del 'pelotón', comenzó a recuperar posiciones hasta ponerse tercero y David Muñoz e Iván Ortolá protagonizaban un espectacular 'toque' en ese mismo giro.



Con Adrián Fernández líder en la décima vuelta, tras su estela se 'pegaron' por la segunda posición Daniel Holgado y David Alonso, con David Muñoz esperando también su oportunidad, hasta que a cuatro vueltas del final el campeón del mundo decidió pasar a la acción.



Así, en la decimocuarta vuelta David Alonso superó a todos sus rivales, marcó una nueva vuelta rápida de carrera y comenzó a tirar con fuerza en cabeza de carrera, pero en esta ocasión sus rivales no estaban dispuestos a dejarse sorprender y tanto Adrián Fernández con Daniel Holgado volvieron a superar al campeón.

Las 'escaramuzas' en busca de la última victoria de la temporada habían comenzado y en ellas apenas quedaron nueve de los dieciocho pilotos iniciales y una vez más, en la entrada en la última vuelta, David Alonso era el líder y 'apretó' para conseguir unos metros de ventaja que ya no pudo neutralizar ninguno de sus rivales.



David Alonso encadenó su séptima victoria consecutiva y la decimocuarta de la temporada, por delante de los españoles Daniel Holgado y Ángel Piqueras, beneficiado por la sanción a Adrián Fernández al salirse del circuito en la curva uno para evitar la caída.



La cuarta plaza fue para José Antonio Rueda (KTM), por delante de Ryusei Yamanaka (KTM), David Muñoz (KTM), Taiyo Furusato (Honda), Jacob Roulstone (Gas Gas), Iván Ortolá (KTM) y Collin Veijer, que completaron las diez primeras posiciones.