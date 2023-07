"A Rey muerto Rey puesto": la vida en Junior sigue sin Quintero y Viera

Al bueno de Bolillo Gómez le ha tocado lidiar a las estrellas del Junior, tal como se sabía de antemano cuando aceptó dirigir a un equipo lleno de treintañeros que cobran mucho y producen poco.

Es una de las misiones encomendadas al experimentado técnico antioqueño. Limpiar, depurar el plantel.

Hace poco, Junior jugó dos amistosos de preparación contra Unión Magdalena. El afamado Carlos Bacca fue alineado en el equipo suplente. Respondió con tres goles, se le vio movedizo, rápido y con su entrega sorprendió a todos los presentes en el estadio Romelio Martínez, escenario del intercambio futbolístico. Con contrato hasta diciembre de 2023, de mantener el nivel mostrado contra los samarios, Bacca va a pelear su inclusión en la formación tipo.

En el juego entre los supuestamente equipos titulares, Juan Fernando Quintero fue inicialista en su posición de mediocampista ofensivo. No pudo destacarse, al contrario, estuvo más parsimonioso que de costumbre, bajaba demasiado a recibir y desde allí lanzaba pelotazos a sus compañeros de ataque. La idea era que jugara más arriba, por detrás del argentino Lencina al que no le llegaba nunca la pelota. El técnico no lo vio bien a Juanfer y fue relevado. Lo que parecía un cambio más de un juego de preparación, ha provocado tal malestar en el jugador que derivó con su decisión de renunciar y despedirse a través de su cuenta de twitter.

La determinación unilateral del divo, al margen de sorprender al club, tampoco provocó alguna resistencia. "Si se quiere ir que se vaya", habría manifestado uno de los jóvenes Char, principales dolientes de la institución.

Sobra decir que el técnico Gómez ha permanecido "silenzio stampa", sabedor del respaldo irrestricto que tiene y, que por cierto, fue la primera exigencia pedida a los popes juniorístas.

El tema Quintero parecería no tener vuelta de hoja. En su primer semestre con Junior únicamente disputó 6 partidos en la Liga BetPlay y 1 en la Copa Sudamericana. Acumuló 630 minutos y marcó un gol de tiro libre en el Metropolitano en la derrota como local ante Envigado.

De otro lado, el legendario guardavallas Mario Sebastián Viera, fue otro de los "tocados" por Bolillo. Jefferson Martínez fue llamado a la titular mientras Viera se recuperaba de una lesión.

Dolido, pero sin perder su elegancia con 40 años a cuestas, el uruguayo por decisión propia cuelga los guantes en una fiesta cumplida con lujo de detalles el sábado pasado.

El portero uruguayo deja varios récords difíciles de emular: El jugador con más partidos disputados, 638, defendiendo los colores del Atlético Junior de Barranquilla. Aunque en su posición se le pide atajar con seguridad para evitar los goles contrarios, Viera cumplío a cabalidad y además pudo convertir trece goles, su cuota ofensiva para el equipo tiburón, gracias a su exquisita pegada en los tiros libres.

En doce años obtuvo 7 tres títulos de Liga, 2011-II, 2018-II y 2019-I.Mantuvo su valla en 231 partidos sin goles en contra.

Y como lo sentencia la frase popular, "A Rey muerto Rey puesto", Atlético Junior ha contratado un nuevo portero, el también uruguayo Santiago Mele, con 25 años, procedente del club Unión de Santa Fe, Argentina, con experiencias europeas en Turquía y España.

Viene precedido de destacadas actuaciones con las selecciones juveniles de Uruguay hasta ser convocado recientemente por Marcelo Bielsa para integrar la selección de mayores.

Volviendo al comienzo, dos estrellas que no siguen más en Junior de Barranquilla. Juanfer Quintero se saca solo. Viera se marcha aplaudido.