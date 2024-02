¡Cárdenas se va y se queda! Sa va de DT y queda como instructor. ¡¡¡Eso no soluciona el problema!!!

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 13 de febrero de 2024, habló de la situación de Héctor Cárdenas, quien no continuará como técnico de las Selecciones Colombia sub 23 y sub 20, pero continuará trabajando con la Federación Colombiana de Fútbol. Vélez también se refirió a la presentación de Diego Herazo como jugador de San Lorenzo.