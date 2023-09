Venezuela es duro porque ellos enfrentan el juego como su clásico… si hacemos lo mismo, ganaremos

Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores del 7 de septiembre de 2023, habló sobre el debut de la Selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial 2026 ante Venezuela e informó las posibles titulares de los dos equipos; dio a conocer el grupo de periodistas que conformarán la transmisión en RCN TV; criticó el arbitraje en el fútbol colombiano tras un penal no concedido al América (vs. Envigado) y otro que no fue, dado al Cali (vs. Santa Fe).