Carlos Queiroz no fluyó como técnico de Colombia

Después de ver el deprimente papel desarrollado por la selección nacional en los dos partidos de esta jornada de clasificatoria rumbo a Catar 2022, quedan sensaciones de desaliento y nada que rescatar en las feas y vergonzosas derrotas sufridas a manos de Uruguay y Ecuador, que, entre otras cosas, son rivales directos de cara a la clasificación a la cita orbital.

Una de las situaciones que se pudo percibir es que el técnico Carlos Queiroz no fluyó en la interpretación y en las variaciones de las alineaciones, por eso la máxima cuota de responsabilidad de la debacle recae sobre él. Nunca pude entender por qué no le dio continuidad a Wilmar Barrrios, quien funcionalmente es una pieza altamente competente, de rendimiento y equilibrio en las fases de juego. Además, su utilidad con la camiseta nacional ha sido evidente. ¿Y, por ejemplo, por qué acompañar a Barrios, con Uribe y Lerma, frente a Uruguay? cuando las necesidades del partido daban para proponer con otros jugadores de corte más técnico y ofensivo. Y cuando el marcador estaba en contra, las decisiones del portugués tampoco fueron acertadas, denotando una mala lectura del trámite del juego. Así sucedió en ambos partidos; hizo cambios por montón que no dieron las respuestas esperadas.

Esta doble fecha fue un caos total: errores puntuales de los jugadores, como también quedaron al descubierto las equivocadas interpretaciones de Queiroz. Hubo de parte y parte, pero la mayor cuota de la carga en estas penosas presentaciones recae en el orientador lusitano.

La selección decayó en esta doble fecha y, de cara al futuro, se hace necesario reajustar en la orientación técnica. Un nuevo aire caería bien. Es mejor que llegue otro seleccionador que interprete la clasificatoria sudamericana, que haya tenido vivencias en nuestra competencias continentales y que exprima las condiciones de nuestro futbolistas. Si el timonazo no se da, el panorama hacia Catar se oscurecerá mucho más.