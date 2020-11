Los fríos números que ponen en duda la titularidad de James con Colombia

La Selección Colombia cayó goleada en sus dos juegos de Eliminatoria ante Uruguay (3-0) y Ecuador (6-1). El balance es negativo para el elenco 'cafetero', que no tuvo a su estrella en un buen nivel. Sí, James Rodríguez quedó en deuda en los dos encuentros, su fútbol no se mostró y es ahora el blanco de las críticas.

Y es que los números del 'diez' colombiano no mienten. Frente a Uruguay no hizo ningún disparo al arco y tuvo un bajo margen de efectividad en sus pases: el 81% de aciertos en este ítem resaltan que el colombiano tocaba el balón para los lados o hacia atrás, no puso una pelota a profundidad o con intención para abrir la defensa rival. De 12 centros, solo 2 llegaron a su destino.

Por otro lado, frente a Ecuador no cambió la situación. James acertó en el 72% de sus pases, que no tuvieron trascendencia. Además, en el tema defensivo su rendimiento no fue el mejor, ya que de 6 duelos solo ganó en 2.

El volante del Everton marcó el tiro penal pitado a favor de Colombia, pero esto no fue suficiente para evitar que la Selección se fuera de Quito con 6 goles en contra en un cierre de doble jornada Eliminatoria para el olvido.

Este pobre rendimiento de la figura colombiana despertó el debate de si merece ser titular indiscutido de la Selección Colombia a pesar de no estar en las mejores condiciones físicas y competitivas.

Lo cierto es que Rodríguez tiene los próximos meses para mejorar su nivel y brillar nuevamente en el equipo de Inglaterra para llegar a la 'Tricolor' en el mes de marzo con un nuevo aire que le permita rendir en los duelos ante Brasil (Barranquilla) y Paraguay (visitante).