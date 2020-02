Recientemente Dimayor publicó un ranking de "tiempo efectivo de juego" en el que se exponen los minutos de tiempo jugados en promedio en los primeros partidos de la Liga Betplay, es decir, los minutos en los que el juego fluyó sin ningún tipo de interrupción. Un imposible en el fútbol, el fútbol necesita la interrupción.

Vayamos al grano, no vamos a hablar del “no jugar” frente al “juego”. Hablemos de la relevancia que tienen estos datos: El primer lugar del listado (el equipo que tiene un juego más continuo) es para Patriotas con 59 minutos y 16 segundos ¿De que carajos sirve esto? A ciencia cierta no lo sabemos, sobre todo cuando revisamos (para el día en que se escribe esta columna) que los de Boyacá ocupan el puesto 19 con dos puntos y no han ganado un solo partido de los cinco disputados. Patriotas ha recibido siete goles y solo ha conseguido dos. Hasta el momento el balance para este equipo es bastante pobre.

El último equipo en el ranking de Dimayor curiosamente es el América de Cali, vigente campeón, que apenas registra 46 minutos y 57 segundos de juego continuo, un tiempo completo de un partido. En el momento que consultamos los datos, los Escarlatas suman 10 unidades compartiendo la punta con Deportivo Pasto (Segundo en el lista de Dimayor) y Atlético Nacional ( que ocupa el puesto 18 del ranking). América registra tres victorias, un empate y una derrota con nueve goles a favor y cinco en contra.

Ahora, con este pequeño resumen viene el párrafo de las inconsistencias y las preguntas:¿Para qué sirve conocer en las primeras cinco fechas el tiempo efectivo de juego? ¿Teniendo en cuenta las posiciones de Patriotas y América en el listado del tiempo jugado vs la tabla de posiciones podemos inferir que los equipos que ganan son los que menos juegan? ó mejor ¿Para ganar hay que interrumpir? Y como ápice de la incoherencia y teniendo en cuenta las dos preguntas anteriores ¿Cómo explicamos el tiempo de juego vs. los primeros puestos en la tabla de Atlético Nacional y Deportivo Pasto?

De manera que estos datos al azar dejan muchas más dudas que certezas y sobre todo aclarar que desde el periodismo tenemos poca idea del análisis de profundidad. Desde los micrófonos pedían sancionar a los equipos que no juegan y ¿Para qué? ¿Para perder como Patriotas?

Entonces llega el momento de hacernos otra pregunta más general ¿Qué sentido tiene todo esto? y la respuesta está en el reglamento de la Liga, donde “el tiempo de juego efectivo en el año” es el demente quinto ítem de desempate en tablas de clasificación regular, cuadrangulares,reclasificación y descenso. En fin, los datos de nuestro fútbol con una cosa difícil de entender.