¿Dónde está el piloto? ¡Junior volvió a perder y los jueces hacen de las suyas!

Alguien tiene a mano 40.000 o 50.000 millones de pesos, de pronto hasta se los pueden dejar por $30.000 o $35.000 millones ¿Alguien tiene a mano esa cifra? o ¿Puede reunir con otros hinchas una cifra parecida? si la respuesta es positiva, podrá comprar un equipo, hacerse dueño y por lo tanto contratar al director técnico que quiera, los jugadores que desee, el presidente que sueñe, y los paga; eso le dará todo el derecho de hacer lo que le plazca, lo que le dé la gana.

Va a tener eso si un problema y es que las taquillas. Y eso si no le cierran el estadio, si no le suspenden una tribuna o dos tribunas o si sus hinchas no hacen más de lo que hacen para perjudicarlo. No le alcanzarán esas taquillas o no le alcanzará el dinero recogido en esas taquillas para compensar las salidas y los gastos, para nivelar, llegará dinero de la televisión o de los patrocinadores, y de pronto algunos pesos si clasifica algún torneo internacional, pero para ganar algo, para que el negocio sea rentable y poder tener también un colchón de cara al futuro, tendrá que vender algún jugador o jugadores con todo lo que ello implica. Debilitar el producto.

Por ejemplo, recibir menos de lo que esperaba. Se dice que se vendió un jugador por 5 pesos y resulta que no se reciben los pesos porque hay que descontar casi la mitad que se va en comisiones y solidaridad y un montón de cosas.

Total, si quiere meterse. Hágale con todo lo que le acabo de decir. O si no quiere meterse o no tiene con qué se queda afuera y siga protestando por todo. Pidiendo sin dar y creyendo que hay que hacer todo lo que usted quiere con la plata ajena.

Los dueños, dueños son y eso los hace responsables únicos absolutamente de todo. Los demás miramos, si nos gusta fenomenal, si no mala suerte. Y no volveremos a ver el equipo. No volveremos a la cancha. Se pueden hacer muchas cosas, menos cambiar lo que una boleta y una camiseta te pueden dar, porque no te dan copropiedad como hincha.

Estoy seguro que quienes tienen el dinero invertido en un negocio tratarán siempre de acertar, nadie invierte su dinero para perder, a veces sale, a veces, no, pero solo, ese es un riel del dueño, eso de si sale o no sale es del riel del dueño, del doliente, del que pone la plata. Eso en la empresa privada es lo que pasa.

Protestar es válido y hasta ahí no alcanza para más, no alcanza, sino para protestar para no estar de acuerdo para el café con los amigos o tomándose una cerveza o comiendo crispetas o en la esquina decir: "Ah, esto es muy malo", "ese técnico no sirve para nada", "este equipo, anda nada", hasta ahí. Ya no más, no da para más. El negocio es de quién arriesga su patrimonio de nadie más.

