Ganaron todos los que habitualmente pierden: Once, Cali, DIM y Junior. Aleluya

Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores del 27 de febrero de 2023, se refirió a lo que dejó la sexta fecha de la Liga Betplay, entre ellos, el partido América vs. Envigado y Once Caldas vs. Millonarios. También habló de la situación de Luis Díaz, tras la versión que surgió este lunes de un interés del Liverpool en Rafael Leao.