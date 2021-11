Junior pide campo entre los ocho

Junior venció 2-1 al Deportivo Pasto y con 28 puntos pide espacio entre los ocho mejores del segundo semestre del FPC.

El equipo 'tiburón' jugó atildadamente en el primer tiempo, elaboró jugadas de ataque, pero le costó encontrar el gol que solo pudo llegar a los 37 minutos luego de un centro de Fredy Hinestroza que con el pie zurdo le metió revés a la pelota que agarró un efecto incontrolable, pegó en el muslo del defensor Cristian Tovar y le quedó servida al Cariaco González que con remate seco rastrero pudo adelantar a su equipo.

Claro que la dicha duró muy poco. Tres minutos después, Pasto igualó con una volea de Kevin Rendón que recogió un rechazo de Germán Mera para dejar sin chance a Sebastián Viera.

Le puede interesar: [Video] Hinchas del Quindío entraron a la cancha para agredir a Wilmar Roldán

En la etapa final, Junior no parecía reencontrarse con su juego. Tuvo que Arturo Reyes meterle mano al equipo. El ingreso de Carmelo Valencia le dio más profundidad al ataque que era una de las falencias que venía arrastrando el equipo. A los 70 minutos, Cariaco González sintoniza a Carmelo, mete un centro preciso y el de ‘Tutunendo’ convierte con golpe de cabeza para derrotar al guardavalla Víctor Andrés Cabezas e inclinar la balanza en favor del equipo que más había buscado el resultado.

Los tres puntos le vienen muy bien al Junior que ahora suma 28 y queda al borde de la clasificación.

Los equipos grandes siempre deben estar arriba de la tabla peleando títulos y Junior, a no dudarlo, es un grande de Colombia.

Un petiso de 1,64 de estatura, Juan Gabriel Marcelín (21) entró desde el banco para a los 81 minutos darle el triunfo al Atlético Bucaramanga sobre Envigado. La conexión Sherman Cárdenas-Marcelín le ha significado la importante victoria a los leopardos del técnico argentino Néstor Óscar Craviotto. Con 25 puntos mantiene intactas sus aspiraciones de clasificación.

Millonarios ajustó su segunda caída consecutiva en el segundo semestre. Había perdido con Envigado 2-1 y ahora sufre un nuevo traspié ante La Equidad en El Campín.

David Camacho (24) a los 78 minutos anotó el único gol. Es un delantero bogotano, hijo del cantautor y actor, Hansel Camacho.

Once Caldas y Patriotas igualaron 1-1 en partido sin trascendencia disputado en un Palogrande vacío porque los hinchas manizaleños están desencantados de su equipo que cumple una campaña para el olvido.

Medellín y Pereira terminaron 0-0 con intervención del VAR que llamó la atención del árbitro Nicolás Gallo luego de un gol marcado por Juan Pablo Gallego (20) precedido por una infracción de Adrián Arregui que no fue advertida por Gallo. Al revisar el video, al ‘referee’ no le quedó de otra que anular la acción y no convalidar la anotación.

América volvió a ceder puntos como local, esta vez empató 1-1 con Alianza Petrolera para comprometer mucho más sus aspiraciones de meterse entre los ocho de Colombia. Con apenas 23 puntos no tiene margen de error en los nueve puntos que debe disputar en los últimos tres partidos que le restan: contra La Equidad en Bogotá, Pasto en Cali y Pereira de visitante.

Vea también: Liga Betplay: así quedó el descenso tras empate del Quindío

Como era previsible, Deportivo Cali ganó en Neiva al descendido Huila y con 27 puntos avanza impetuoso hacia su clasificación de la mano del venezolano, Rafael Dudamel. Le queda enfrentar a Quindío como local, Jaguares en Montería y Once Caldas en Palmaseca.

Quindío y Santa Fe bajaron el telón de la jornada del lunes festivo. Luego de igualar 1-1 en el primer tiempo, el duelo no se define en el tramo final que se hace a media máquina, los dos equipos calculando, sin mayores atrevimientos, salvo un par de remates que se estrellaron en el palo más largo de ambas porterías.

Queda la reseña de los goles. Wilson España (23), tumaqueño, se aprovechó de un error del defensor central Alejandro Morales para adelantar al equipo cafetero a los 8 minutos.

Cuando se jugaba tiempo de reposición, 51', Didier Pino cruza dentro de área a Sebastián Pedroza dentro del área. Tras consultar el VAR, el árbitro Wilmar Roldán decreta penal que el bogotano, John Velásquez (26), transforma en el gol del empate.

La igualdad no le sirve a ninguno. Quindío queda al borde de perder la categoría y Santa Fe necesitaba sumar los tres puntos porque ahora con 24 ha perdido terreno con sus rivales directos.

Se podría concluir que Quindío y Santa Fe se autodestruyeron.