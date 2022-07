Junior y Borja sin dólares oficiales!

En Palabras Mayores del 5 de julio de 2022, Carlos Antonio Vélez habló de los problemas que ha tenido el traspaso de Miguel Ángel Borja de Junior a River Plate. También explicó porqué David Ospina no renovó con Nápoles y no logró el fichaje por Real Madrid. Por otro lado, argumentó porqué Daniel Ruiz, figura de Millonarios, no puede ser considerado un '10'.