La Libertadores, una Copa rota

Parece que el suceso se volverá a repetir. El inicio de los tres clubes colombianos en la presente edición de la Copa Libertadores de América, tal y como ocurrió en el 2019, no ha sido bueno. Tres derrotas y lo más lamentable: en condición de local.

América, el actual campeón, perdió en el Pascual Guerrero contra el Gremio de Brasil; Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, sucumbió ante Libertad de Paraguay y Atlético Junior, en el Metropolitano de Barranquilla, cayó contra el Flamengo de Brasil.

Lo había advertido antes del comienzo de la Copa: los equipos colombianos no tenían suficientes nóminas y armas para dar la pelea, por lo menos en sus primeras presentaciones. El concepto queda plenamente respaldado, cero puntos de nueve disputados.

Negativo, así es el calificativo que tengo que dar después de observar los partidos de América, Medellín y Junior, quienes fueron ampliamente superados por sus adversarios y se llevaron tres victorias de territorio colombiano.

Al parecer, los dirigentes de estos equipos, y no voy a incluir a los otros 17, -pero muy seguramente tienen la misma visión- ; llenarse los bolsillos con el dinero que les entrega la Conmebol por participar en la Copa Libertadores de América, es su principal objetivo. No piensan en la parte deportiva y simplemente creen que con lo que hay es suficiente para ser protagonistas en el evento copero.

Muy equivocados están si piensan de esa manera. Soy de la idea que después de conseguir los cupos para disputar los eventos internacionales, deben preocuparse por armar nóminas competitivas y suficientes como para ser protagonistas tanto en el torneo local como a nivel internacional. Pero por lo observado en las primeras salidas del América, Medellín y Junior, muy seguro y no me cabe la menor duda que les va a ser difícil clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Por lo menos ese es el pálpito que tengo hasta el momento.

Muchos dirán que es muy aventurado lanzar este concepto, pero lo que sucede es que la historia me parece haberla observado apenas hace algunos meses. El año pasado Atlético Nacional, Independiente Medellín, Deportes Tolima y Atlético Junior, hicieron un papelón y fueron eliminados de la Copa Libertadores de América. En la denominada “Otra Mitad de la Gloria", la Sudamericana, también quedaron por fuera el Once Caldas, La Equidad, Rionegro Águilas y Deportivo Cali. Entonces no puedo tener una buena imagen de lo que ha sucedido recientemente con el fútbol colombiano a nivel internacional.

Aseguran algunos que los clubes nacionales no están para pelear posiciones de vanguardia en la Copa Libertadores y hasta pueden tener razón, pero lo que yo sí pido es que hagan mejores presentaciones y que sus directivos se esfuercen por traer uno o dos jugadores de jerarquía como para pelear ingreso a fases siguientes. No se pueden conformar con participar y ya.

Los hinchas son los que muy seguramente han quedado defraudados después de ver el TERRIBLE papelón que hicieron sus equipos en el debut copero. Ellos, que acudieron masivamente al Pascual Guerrero, Atanasio Girardot y Metropolitano, son loa que deben tener muchos interrogantes sobre si sus equipos están para avanzar o no a la siguiente fase; y son los que deben preguntarse si la dirigencia hizo el esfuerzo suficiente por reforzar debidamente los planteles.

Reitero, la idea no es llenarse los bolsillos y abandonar la parte deportiva. Dirán otros que América trajo a Adrián Ramos y Junior a Miguel Ángel Borja. Si uno analiza los nombres muy seguramente que puede decir, como evidentemente lo manifesté en nuestro espacio de Antena 2 Controversia, que eran las dos mejores contrataciones de la temporada. Pero ya estudiando el más reciente recorrido de los dos jugadores, tengo que decir que no era el mejor, no pasaban de ser emergentes del Granada y Palmeiras, respectivamente. Ramos en el pasado semestre no jugó más de siete partidos y Borja no más de cinco, entonces, ¿qué nivel futbolístico traían? Ustedes responderán. Por nombre había muchas expectativas, pero por fútbol demasiados interrogantes.

Esto apenas comienza, por lo menos para el América y Junior, que jugaron sus primeros partidos, ya que Independiente Medellín tiene cuatro encuentros más disputados en la presente edición copera, pero el futuro no es para nada alentador.

Estoy de acuerdo con esta frase: “Desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo”. Tendrán que mejorar mucho para que pueda cambiar mi opinión. Sigo pensando que América, Medellín y Junior quedarán por fuera de la siguiente ronda y si tienen suerte, podrán aspirar a jugar como ELIMINADOS en la Copa Sudamericana, ya que el reglamento así se los permite.

Para verdades el tiempo.