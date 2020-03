La MLS, una liga de mentiras

La MLS nunca será un liga Top. Y es justo traer este tema a la palestra después de un tuit publicado por la colombiana Paola García, Jefe de comunicaciones de la Major League Soccer en el que destaca el crecimiento abrumador del fútbol en los Estados Unidos desde la concepción de la Liga actual en 1993.

1996: la MLS se lanzó con 10 clubes, sin estadios de fútbol ni sedes de entreno.



2020: la MLS cuenta con 26 clubes y para 2022 tendrá 30, convirtiéndola en la liga de fútbol de primera más grande del mundo. Hay 21 estadios de fútbol y en tres años, 28 inmuebles de clase mundial. pic.twitter.com/tymBB6zq9O — Paola García (@garciavpaola) February 28, 2020

Muchos aplaudieron las bondades de la MLS como un perfecto modelo de lo que tiene que ser el fútbol en el mundo y miraron de reojo con asco a sus ligas locales vanagloriando la voluntad y el empeño norteamericano frente al deporte subdesarrollado que se disputa en el hemisferio sur. Otros, como este servidor, preferimos las diatribas e imprecaciones metafóricas contra un fútbol que no representa para nada la tradición del deporte más popular del mundo.

Esta declaración de animadversión empieza señalando que el fútbol en Estados Unidos se juega desde el último tercio de 1800, que tuvieron una Liga muy popular que acabó con la Gran Depresión de 1919, y que a finales de los sesentas nació la North American Soccer League cuyo equipo emblema fue el Cosmos de Nueva York que en una importante jugada de marketing se convirtió en cementerio de elefantes para jugadores como Giorgio Chinaglia, Franz Beckenbauer y el mismo Pelé. En 1993 nació la MLS tras la promesa de fundar una Liga de primer orden y poder albergar el Mundial de 1994, pero se empezó a disputar desde 1996 con 10 equipos y con la presencia estrellas sudamericanas como el Pibe Valderrama y El “Diablo” Marco Etcheverry.

Hecho este resumen la pregunta es ¿Cuál es el problema con la MLS? Vamos por partes, primer punto: Esta Liga vende la ilusión de un torneo lleno de estrellas, por allí han pasado nombres de primer orden como Beckham, Ibrahimovic, Keane, Villa, Gerrard, Lampard, Schweinsteiger o “Chicharito” Hernández. Sin embargo, con una revisión profunda nos damos cuenta de que estos jugadores “franquicia” son pagos por la Liga y no llegan precisamente a la MLS a consagrarse como lo harían en el fútbol europeo. No le mintamos a la gente, a Estados Unidos se va a vivir bien y ganar dinero, no a luchar por la gloria deportiva enfrentando a los mejores.

Segundo punto ¿Qué han ganado los Clubes de la MLS? Cuando revisamos los registros desde 1962 de la Liga de Campeones de la CONCACAF u horriblemente llamada “Concachampions” (otro motivo para el desprecio), encontramos que solo L.A. Galaxy y D.C. United han logrado levantar este título. Además de no tener ninguna relevancia internacional, la MLS no tiene descensos, sin generar ningún tipo de competencia y premiando a los equipos más desastrosos con reajustar sus condiciones para que mejoren y hagan la liga más atractiva. Todo esto, impulsado por la organización misma.

Finalmente, cierro esta arenga con otra pregunta: ¿Para qué sirve ser una Liga de 30 equipos, estadios moderno, público fijo e ingresos rentables? ¿Para qué sirve? Si en tu historia deportiva cometiste el crimen de reformar las tandas decisivas de penales por esa aberración llamada “shootouts” o “penales en movimiento” con el objetivo de que los partidos no quedaran empatados y emulando un entrenamiento de Play Station sin ruborizarse. MLS, por favor no vengas a decirnos que eres una Liga importante en el mundo. Eres una liga de mentiras.