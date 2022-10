Llegan las finales: Millonarios, Santa Fe y Junior se cruzan en un grupo para 'alquilar balcón'

Comienzan los Cuadrangulares Semifinales y ahí sí que entre el diablo y escoja. De acuerdo a los rendimientos de los equipos cualquier cosa puede pasar.

Vea también: ¿Mala inversión? Tolima confirma la salida de una 'joya' que brilló con el América

En el grupo A, Santa Fe llega con aire en la camiseta al adjudicarse el Todos contra Todos de una manera casi mágica. Estaba para quedar por fuera y terminó de inesperado líder. Ojalá que el ser cabeza de grupo sea un soplo sicológico para enfrentar a Millonarios, su eterno rival; Junior, un grande que pasó a marchas forzadas y Pereira, bien conducido técnicamente por Alejandro Restrepo, joven adiestrador que supo aprovechar a los jugadores disponibles.

En el grupo B, Águilas Doradas hizo una campaña encomiable con la dirección de Leonel Álvarez. América es un equipo que ha venido de menos a más de la mano de Alexandre Guimaraes. Medellín ha respondido a las expectativas con la llegada de David Gónzalez a la dirección técnica y Deportivo Pasto se hace fuerte como local.

Si Millonarios recupera la memoria sería numero puesto en el grupo A. En Barrancabermeja se le vio un giro apreciable desde lo individual hasta lo colectivo.

En el grupo B, el equilibrio es evidente. Por historia, América debería sacar ventaja pero sus contrincantes tienen argumentos propios para no desestimar.

Flamengo, el popular equipo carioca, era el favorito y consiguió el titulo de la Copa Libertadores. España era favorita y se impuso sobre Colombia para coronarse por segunda vez consecutiva campeona mundial femenina Sub17.

Se certifica, por enésima vez, que si hay un deporte en donde predomina la lógica, ese es el fútbol.

Flamengo apostó por repatriar veteranos brasileños y mal no le ha ido. Filipe Luiz, con sus 37 años a cuestas, llegó en 2019 desde Atlético Madrid, suma dos títulos de Libertadores; antes había arribado el portero Diego Alves, ahora con 37 años, por las mismas andan Everton Ribeiro(33) y Diego(37).

Los directivos del 'Mengao' despidieron al entrenador portugués Paulo Souza en julio pasado, llamaron a Dorival Junior y acertaron.

Varios años pasaron para que se les despertara el interés a los brasileños por la Copa Libertadores. De un tiempo a esta parte y gracias a los suculentos premios que otorga la Conmebol empezaron a figurar en la competencia más importante, a nivel de clubes, de Suramérica.

El rubro-negro completa tres Libertadores: 1981, 2019 y 2022.

España retuvo el cetro orbital en la categoría Sub17, sin mostrar superioridad sobre Colombia que planteó un juego conservador. Era sensato no salirles a jugar mano a mano a las españolas que son veloces y fuertes, preferible esperarlas e intentar sorprenderlas con el contraataque que esta vez no funcionó. Un gol en contra, a ocho minutos del final, no le dio tiempo a las colombianas para reaccionar. Linda Caicedo pudo zafarse esporádicamente a la celosas marcas a las que fue sometida. En el balance general, Colombia hizo un papel más que decoroso, derrochó valentía en todos los partidos y no fue menos que nadie en los seis partidos que le tocó afrontar.

Le puede interesar: En Grecia se sobreactúan con los elogios a James: "puede marcar la diferencia hasta… caminando"

El seleccionado dirigido por Carlos Paniagua queda en la historia al ser el primer equipo colombiano que llega a disputar un titulo mundial en competencias organizadas por la FIFA. Hay mucho potencial para que el proceso siga su marcha de la mano de la Federación Colombiana de Fútbol.