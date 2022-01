Millonarios comenzó derecho la temporada 2022 al vencer 0-1 al Deportivo Pasto en el siempre difícil reducto nariñense con anotación del debutante Diego Herazo (25) que con diagonal corta hacia afuera le marcó el pase a Steven Vega y por encima del cuerpo del portero Diego Martínez definió impecablemente.

De ahí en adelante, el partido se le hizo más cómodo al equipo bogotano que acentuó su dominio, manejó la pelota frente a un adversario diezmado por la expulsión de Mateo Garavito, a los 34 minutos, por pisotón sobre David Silva.

Jugada decisiva fue el penal atajado por Álvaro Montero a César Arias apenas a los cuatro minutos de iniciado el juego. Un pase en largo al velocísimo Leiner Escalante lo dejó mano a mano con el portero azul que lo derribó dentro del área. Penal claro certificado por el VAR que desperdició César Arias, acción negativa que nunca pudo superar el onceno pastuso.

Millonarios estuvo varias veces para extender el resultado, pero no lo hizo, aunque ganó bien por la mínima diferencia sin poner nunca en riesgo la obtención de los tres puntos.

El que si pasó las ‘verdes y las maduras’ fue Santa Fe que a duras penas logró la igualdad en tiempo de reposición frente a La Equidad que se adelantó con gol del uruguayo Pablo Lima (31) quien con remate abajo capitaliza servicio hacia atrás de Pablo Sabbag y a los 43 minutos anota el 0-1 que pudo mantener hasta los 94, tiempo de reposición, cuando Wilfrido de la Rosa apareció como una centella para convertir el empate delante de Yoiver González que no pudo encontrar la pelota para rechazarla.

Jugando de regular para abajo, Santa Fe rescató un punto para suavizar las críticas por una presentación nada convincente en el estreno de Martín Cardetti como director técnico.

Atlético Junior hizo la fiesta en el Metropolitano de Barranquilla al superar 3-1 a Patriotas con doblete de Luis ‘Cariaco’ González y potente remate de penal de Miguel Ángel Borja.

Juan Cruz Real (45) puso puros ‘jugones’ de mediocampo hacia arriba para terminar goleando a un adversario que había salido a esperar con un bloque defensivo bien pegado a su portero Luis Hurtado y que, por esas cosas raras que tiene el fútbol, se encontró con un gol a favor a los once minutos de Edward Bolaños. Un rechazo corto apresurado de Dani Rosero dejó la pelota dentro del área que supo aprovechar Bolaños, atacante tumaqueño formado en el club Estudiantil de la Liga antioqueña.

Lo mejor estaba por venir para los 13 mil, 693 espectadores que se acercaron al Metropolitano. El venezolano, Luis “Cariaco” González con doblete a los 35 y 50 minutos y un gol de penal de Miguel Ángel Borja, al final del primer tiempo, pudieron darle vuelta al resultado.

Junior es un torbellino cuando tiene la pelota dada la calidad individual de sus jugadores, pero se descompensa cuando la pierde tal como se pudo apreciar ante un rival débil como Patriotas. Cuando tenga en frente equipos más competitivos no creemos que Cruz Real repita una alineación tan desequilibrada como la que jugó ante los boyacenses.

El campeón Deportivo Cali fue derrotado en Montería por Jaguares por 2 a 1 en partido que comenzó ganando y terminó perdiendo tras quedarse con diez hombres dada la expulsión de su mayor referente, Teófilo Gutiérrez, por agredir sin balón a un adversario según lo pudo advertir el VAR.

Kevin Velasco, de penal, puso arriba al Deportivo Cali con remate rastrero, 32 minutos. El defensor, Héctor Urrego, igualó en la boca del arco a los 40 y El Topo, Andrés Rentería (28), aprovechó un mal rechazo del defensa Caldera para dejarle servida la pelota a Rentería que no perdona.

Es cierto que al Cali le hicieron falta varios titulares, pero no es menos cierto que Jaguares es un equipo batallador que nunca baja los brazos y dispone de jugadores veteranos que saben su oficio.

La Liga BetPlay I 2022 ha comenzado con un calendario apretado que tendrá 50 partidos casi que todos los días de aquí al 8 de febrero.