De todo tuvo el clásico bogotano. Media docena de goles, victoria de Santa Fe 2-4 sobre Millonarios, tres expulsados, mucha lluvia durante todo el partido, dos dobletes(Yeison Moreno y Jader Valencia), tres pelotas en los postes. En las tribunas, las dos hinchadas volvieron a reencontrarse, por supuesto con mayoría de Millonarios por haber oficiado como local en el clásico 312 de la historia.

El VAR estuvo especialmente activo.

Es cierto que las dos tarjetas rojas para David Silva y Daniel Giraldo desequilibraron el duelo pero no es menos verdadero que Santa Fe había sido más ofensivo desde el inicio del clásico, tuvo varios ocasiones para ponerse arriba pero no la metió y fue Millonarios, en su primer tiro directo, que sorpresivamente se va adelante en el resultado parcial. Gol de Jader Valencia, a los 36 minutos, primer tiro directo de los azules, vestidos con la camiseta blanca alternativa.

La lluvia que permaneció durante todo el desarrollo del encuentro, puso la cancha resbaladiza, propensa a las fricciones.

En las postrimerías del primer tiempo llegaría la primera expulsión cuando el capitán, David Silva, propina tremendo pisotón a Jhohan Torres que el arbitro soluciona con tarjeta amarilla. Interviene entonces el VAR por considerar que la decisión del arbitro Carlos Ortega(Bolivar) se quedaba corta. Entonces, el referee observa el monitor y cambia la amarilla por una roja.

Comenzando el segundo tiempo, Daniel Giraldo, comete una infracción descalificadora sobre Ever Valencia. Esta vez Ortega no duda en mostrarle la tarjeta roja al mediocampista de Millonarios que se queda con nueve jugadores ante un Santa Fe que no estaba dispuesto a dejar pasar la ventaja numérica que se le presentaba. Es cuando el león aprovecha para darle vuelta al resultado.

El empate lo hizo Christian Marrugo, la figura de la cancha, a los 55 minutos, Emerson Batalla firma el segundo, a los 61; Yeison Moreno aprovecha rebote que concede el portero Juan Moreno para el 1-3 y repite el delantero nacido en Rovira, Tolima, a los 73, para 1-4 que vislumbraba una paliza. Pero no fue así. Santa Fe prefirió poner freno de mano y Millonarios tuvo tiempo para convertir una segunda anotación mediante golpe de cabeza de Jader Valencia, 76 minutos, evitando una vergüenza mayor.

Ganarle al tradicional rival debe ser motivo de complacencia para Santa Fe, que además, jugó bien y sigue mostrando que tiene jugadores para ilusionar a sus seguidores. Marrugo, a sus 38 años, es un avezado conductor, lo secundan Ever Valencia que estuvo incontenible, puso dos remates en los postes.

El ingreso de Emerson Batalla sirvió para mover a la defensa contraria. El doblete de Yeison Moreno le ayudará al corpulento atacante a ganar en confianza y el argentino Fabián Sambueza, también se mostró muy enchufado para jugar y marcar.

Millonarios pierde como local luego de 21 fechas de permanecer incólume en la cancha de El Campin.

Santa Fe llega a 18 puntos y está prendido arriba de la tabla de posiciones, mientras Millos se queda enlagunado con doce unidades.