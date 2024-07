Millos no despega, juega mal y pierde

Volvió a perder Millonarios, es la segunda caída en los cuatro más recientes encuentros. El miércoles 24 había perdido en El Campin con Atlético Nacional y, cuatro días después, este domingo 28, cae con Alianza FC en Valledupar.

La derrota con el verde antioqueño tiene sus atenuantes luego de perder un jugador por expulsión y con el marcador en contra desde prácticamente el comienzo del partido.

En cambio, la actuación en el Armando Maestre Pavajeau se presta para toda suerte de comentarios.

Un golazo de Daniel Ruiz desde fuera del área alentaría los corazones azules. Bonita anotación de un jugador que venía peleado consigo mismo y hasta la titularidad había perdido.

El primer tiempo estuvo más que aceptable porque Millonarios supo controlar el partido, tuvo la iniciativa con la pelota sin llegar a aumentar el resultado parcial dándole vida al rival para la etapa complementaria.

Allí comenzó Cristo a padecer porque de entrada no más, 54 minutos, hubo confusión de los defensores centrales, Sergio Mosquera y Juan Pablo Vargas, que nunca habían jugado juntos, para la igualdad conseguida por El Topo, Andrés Rentería. Uno a uno muy temprano y con todo el segundo tiempo por delante.

Para colmo, se lesiona el argentino, Santiago Giordana, y Millos se queda sin su referente de ataque más peligroso de cara a la portería contraria.

La fatiga hace mella en el físico de ambos equipos, se producen los cambios y allí sale mejor librado el local.

Alberto Gamero mueve sus fichas: Daniel Mantilla entra por Giordana, El Colorado, Juan José Ramírez hace lo mismo en lugar de David Silva y Kevin Palacios por Danobis Banguero.

Responde Huberth Bodert: Jesús Muñoz por Edwin Torres y Misael Martínez por Rentería.

Una entrada inoficiosa de Palacios sobre el extremo Muñoz fue señalada como penal por el árbitro, Luis Delgado, del Valle, que Misael Martínez se encarga de transformar en gol con excelente ejecución que descolocó completamente a Diego Novoa para el 2 a 1 final.

Nótese que mientras los relevos de Alianza FC participaron activamente en la remontada, quienes ingresaron en Millonarios no dieron pie con bola.

Con el marcador a favor, Alianza FC se dedicó a administrar la ventaja, Millos fue inoperante y terminó declinando cualquier aspiración siquiera de igualar.

La próxima salida para el equipo bogotano será viernes 2 de agosto, cuando reciba en Bogotá a Deportes Tolima a las 20:00 horas.

La FIFA autorizó para que Millonarios pueda jugar en El Campin previa gestión administrativa adelantada, con quienes a partir del 31 de julio tendrán a su cargo los escenarios que servirán de sedes para el Mundial Femenino Sub20.

Días nada agradables para Millonarios que no ha podido ligar un partido redondo en los cuatro partidos disputados en el segundo semestre. Cuando no es una cosa, es otra. El hecho real es que no despega el equipo como la gente lo quiere ver.