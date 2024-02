Nacional y Junior no dan pie con bola

El próximo lunes a las 6:30 de la tarde en un conversatorio con Luis Carlos Vélez y la presentación de Andrea Guerrero, haremos la ceremonia de presentación del libro de Palabras Mayores, que está en el mercado desde octubre. Afortunadamente debo agradecerlo, con muy buen suceso, casi que está vendida la primera edición. Se realizará en el Nogal.

Por otro lado, la Comisión Arbitral se reunió ayer, con todos los popes, se vino de Dubai corriendo Ramón Jesurún, que dijo no me la quiero perder y estuvo presente, fueron todos.

Conclusiones: pues este es un proceso a largo plazo ¿no? Pero con necesidades urgentes. Sí, es un proceso a largo plazo, pero con necesidades urgentes, las necesidades urgentes que hay que ponerle mano dura a quienes se equivoquen de manera flagrante y consiste sacar aquellos que no estén rindiendo. Van a optar por unos mecanismos de conversación, diálogo, escrutinio, convencimiento y demás. La medida de choque inicial es multiplicar las reuniones, se van a juntar cuantas veces sea necesario, solamente se reúnen protocolariamente una vez a la semana, pero lo harán dos, tres, cuatro veces, lo que sea necesario, después de cada jornada, después de cada día, después de cada partido que así lo requiera.

Y habrá una comunicación directa y fluida con los árbitros. Se van a buscar unas fórmulas para tener acercamientos que permitan el dilucidar qué es lo que pasa. Porque como son seres humanos y cada uno es distinto, una máquina diferente, entonces el tratamiento tiene que ser diferencial. Pero las alertas están.

Por lo menos hasta ahora no se ha corroborado lo que se había anunciado, que me parecía un esperpento. Eso de los chivos expiatorios. Eso de sacar a un muchacho Cuero y un muchacho Mercado que nadie conoce y con eso lavarse las manos. La actitud pilatesca. Y con eso decirle a todo el mundo que, tranquilo patria futbolera no se preocupen que ya estamos castigando a los que están andando mal ¿Y los otros? ¿Y los grandes?

Por ejemplo, vi que a Betancourt como 'castigo' lo acaban de nombrar en el Sub 20, va representando a Colombia. No entiendo.

Creo que todas las medidas tienen que ir en la misma dirección. Ponerse de acuerdo con Comebol, con los instructores internacionales, que mientras estén aquí enjuiciados o señalados o castigados o separados o en la nevera, como quieran, los árbitros no se han nombrados afuera. Pero generalmente hay teléfonos rotos. Y lo hacen ex profeso para poder ayudar a los amigos, pero la Comisión tiene un reto muy grande y si no le va a tocar hacer lo que han hecho otras comisiones. Muy ilustres todos, pero tienen que hacer lo correcto y si no dar el paso del costado para que venga alguien que sí intente hacer lo correcto.

Ayer, por ejemplo en el partido Santa Fe vs Junior los invito, el primer gol de Independiente Santa Fe está bajo sospecha; el jugador que habilita, no sé si es Ortiz o Ramírez, Ortiz tal vez, tiene la cabeza hacia adelante y el pie hacia atrás porque con la espuela habilita al uruguayo. Rodríguez está habilitado, pero la espuela está aquí atrás y la cabeza adelante, la cabeza es la que está en duda.

Listo lo dan válido y no estoy diciendo si fue válido o no, bajo sospecha, había que medir, tirar líneas ¿Vieron las líneas que tiraron? Según ellos, estaba habilitado como por dos metros. Perdón. Si midieron con Rodríguez se equivocan, porque no es el 9 de Santa Fe el que está en discusión, es el otro, el que habilita y es su cabeza. Y claro, ponen la punta del botín más atrasado del jugador de Junior, la parte del cuerpo del defensor más cercano al arquero Mele, ahí esa línea está correcta, pero la otra no, la otra tiene que ir con la cabeza, esa punta del zapato ahí abajo, con la cabeza arriba. Mírenlo, los invito a que lo miren, hicieron la medida con otra cosa o con Rodríguez o con la espuela o el talón del jugador que habilitaba. Perdónenme. Ni un párvulo ni un estudiante de kindergarden, si es que eso todavía existe, del referato. Una vergüenza y dejemos aparte si fue o no fue fuera de juego, hablemos de la medida como tal. Estos muchachos no están preparados o están mal preparados.