Preocupante: Cali es colero

Millonarios rompió una prolongada sequía sin ganarle al Deportivo Cali como visitante y lo logró por 0-2 en el estadio de Rozo con un gol de penal ejecutado con fuerza por Diego Herazo y el venezolano Eduardo Sosa que convierte su primera anotación con la camiseta azul. El resultado pudo ser más amplio en favor de los dirigidos por Alberto Gamero que tuvieron varias oportunidades para aumentar la cuenta, pero no las pudieron concretar.

Millonarios sin David Silva, eje del equipo, pudo ligar un partido sin angustias ante un rival diezmado como el flamante campeón vigente que apenas ha sumado tres puntos de 18 posibles.

Deportivo Cali no es el mismo del año pasado por muchas circunstancias. La motivación no es la misma habiendo obtenido el titulo y con el ingreso de varios jugadores que todavía no logran consolidarse en la línea titular.

La salida de Andrés Colorado se siente y mucho porque el chileno Sebastián Leyton presenta un nivel bajo y la transferencia de Harold Preciado al fútbol mexicano ha dejado al equipo sin gol.

Saca la cara por sus compañeros el mediocampista Kevin Velasco que intenta asumir el liderazgo cuando Teófilo Gutiérrez no se encuentra en la cancha.

Preocupante el presente del Deportivo Cali que es colero y de no cambiar lo más rápidamente posible le costará clasificar entre los ocho mejores para tener la opción de defender el título.

Santa Fe reunió casi 10 mil aficionados en El Campin que llegaban ilusionados luego del buen partido contra América en Cali y mantener el invicto. Pero el equipo bogotano no correspondió a la expectativa, se enredó en sus propias limitaciones y perdió ante Deportivo Pereira por 1-2 con más pena que gloria. Se vio un equipo sin luces porque quienes entraron a suplir las seis ausencias de los titulares Leandro Castellanos, José Ortiz, Dairon Mosquera, Carlos Sánchez, Wilson Morelo y Wilfrido de la Rosa no lograron articular el juego frente a los matecañas que mostraron orden y sacrificio para disputar la pelota en todos los sectores del campo.

La Equidad volvió a sumar de a tres al superar 2-0 al Deportivo Independiente Medellín con goles de Ederson Moreno, caleño de 28 años y el siempre rendidor centrocampista uruguayo Pablo Lima que sabe patear penales para la segunda anotación ante un rival que se había quedado con diez hombres por la expulsión de Víctor Moreno, a los 78 minutos.

La liga BetPlay I 2022 sigue esta semana con séptima fecha que tendrá a Santa Fe visitando en Ibagué al líder Deportes Tolima, Millonarios que esperará en Bogotá a Águilas Doradas y La Equidad que enfrentará en Cali al América.