Rueda y su apuesta con Colombia

Muy seguro que a la gran mayoría nos dolió el no poder llegar a la final de la Copa América. Siempre que se compite se quiere ganar y lograr lo más alto. Pero en esta oportunidad la selección Colombia no lo pudo alcanzar, aunque eso no significa que no se hayan hecho cosas importantes en Brasil.

El combinado nacional al mando del profesor Reinaldo Rueda demostró que ante escuadras de trayectoria se pueden realizar buenas e interesantes demostraciones. Ejemplos: primer tiempo ante Brasil y lo vivido ante Uruguay y Argentina, con quienes no se perdió en los 90 minutos reglamentarios.

Lo probado por el equipo técnico de Colombia refleja que se tienen armas para dar la pelea en lo que viene: la reanudación de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022.

Puede ver: "Todo ha sido positivo": Reinaldo Rueda sobre Colombia en la Copa América

Muchas dudas e inquietudes se presentaron antes del comienzo de la Copa América, sobre todo la polémica que se registró en torno a James Rodríguez. Se preguntaban si Colombia podía sacar adelante los partidos sin su presencia y con el transcurso de los juegos, Rueda y los jugadores, dieron una respuesta clara a quienes clamaban a gritos su presencia en el combinado cafetero.

Claro que se pueden lograr los objetivos con otros jugadores diferentes a Rodríguez, y la Copa América fue el escenario para confirmar ese aspecto. Nadie es imprescindible y así se plasmó en el evento más antiguo a nivel futbolístico, que al final terminó organizando sin ningún tipo de problemas Brasil.

Colombia tiene un objetivo claro y es la clasificación a Catar, pero no por esto se debía acudir a la cita copera como una prueba de laboratorio, sino por el contrario había que competir y luchar profesionalmente como al final quedó demostrado.

A medida que pasaban los partidos Rueda iba observando cual podría ser su formación ideal y realizaba pocos cambios para iniciar cada compromiso: siempre y por lo general ubicó a Ospina, Muñoz, Sánchez, Mina, Tesillo, (Uribe, quien se tuvo que ir por lesión), Cuellar, Barrios, Cuadrado, Díaz, Zapata y Muriel. De esos jugadores muy poco rotó y eso lo hizo fuerte a medida que la competencia se desarrollaba.

Pruebas duras tuvo y las fue superando; claro con reparos y uno de ellos muy importante: la falta de gol por parte de sus artilleros Zapata, Muriel, Borré. Se salva un poco Borja, pero en general fue precario durante la reciente edición de la Copa América. Pero difiero de quienes piensan que esos goles no llegaron por que Rueda en algunas oportunidades, por necesidad o por parte táctica, los ubicaba dentro del campo de juego para hacer un trabajo de sacrificio; eso no tiene que ver con que al momento de tener el arco al frente fallaran. De allí los casos claros de Zapata y Muriel que tuvieron opciones puntuales de anotar como lo hacen con su club en Italia el Atalanta, pero aquí no sé por qué motivo, el arco se les cerró.

En ese aspecto se tiene que trabajar duro en las próximas convocatorias, para que ya en plena competencia de las eliminatorias el gol nuevamente aparezca en Colombia. Retoques en nombres, no creo que haya necesidad, pero bueno tendrá tiempo en observar el profesor Rueda si hay otro jugador al que pueda acercar al grupo.

Lea también: Asistente de Reinaldo Rueda pidió "mil disculpas" a Colombia por caída con Argentina

Otro aspecto que me quedó muy claro es que se puede competir y encarar sin temores a selecciones de historia como Uruguay y Argentina, quienes tienen una ventaja en cuanto al tiempo de trabajo con relación a Colombia, Scaloni y Tabarez, ya que llevan al frente de sus cargos varios años, aunque eso no debe ser disculpa, sí tiene sentido que sus selecciones muestren en los partidos más equipo en lo individual y colectivo. Y ni que decir de Tite, el técnico de Brasil quien también lleva varias temporadas en su labor como seleccionador y tiene muy buenos jugadores, que sin duda le dan un plus a sus planes y objetivos trazados. Contra ellos también se puede jugar sin necesidad de esconderse y entregarles el balón como lo observado en el duelo donde al final de perdió 1-2.

Reinaldo Rueda llegó de nuevo a Colombia para tratar de enderezar el camino que quedó rocoso con Carlos Queiroz. Por ahora en las eliminatorias se ha cumplido: de 6 puntos ante Perú y Argentina ganó cuatro y está metido en la pelea. Lo de la Copa América, sin patriotismos, creo que el examen se pasó, ya que hay herramientas necesarias y se están armando bases sólidas con miras al futuro