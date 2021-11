Sacar a Rueda, esa sí ya es la tapa

Hace cuatro años por esta misma época escribía en esta misma columna sobre la actualidad de la selección Colombia y su clasificación al mundial, y en estos días me di a la tarea de revisar y tuve la tentación de solo cambiarle cosas pequeñas como fecha, y Rusia 2018 por Qatar 2021, porque estábamos pasando por la misma situación. Es como una reiteración o un ciclo que siempre se repite.

Hoy veo con asombro que a través de las redes sociales hay encuestas sobre la salida de Reinaldo Rueda y cuentan los votos con tres ceros. El hincha que piensa más con el corazón que con la razón tiene todo el derecho a hacerlo, al fin y al cabo tiene derecho a opinar así su opinión sea contraria a lo que muchos como yo, pensamos que eso no debe pasar.

Pero bueno es hincha, pero de ahí a escuchar y ver a la prensa sensata, al menos eso creo, hacer programas enteros en discutir si hay que sacar a Rueda o no, e incluso dar nombres como Gallardo, la vuelta de Pekerman, Bielsa o Heinze, sí me parece que estamos totalmente locos.

No quiero tapar el sol con los dedos ni hacer una defensa a ultranza de Reinaldo Rueda, porque él no necesita de esa defensa. Cuando las cosas no salen como todos esperan es cierto que hay responsables, unos más que otros y Rueda es uno de ellos porque es igual a usted o a mí, de carne y hueso y comete los mismos errores… pero de ahí a lanzar campañas para que lo echen de la selección cuando estamos a cuatro partidos y somos cuartos de la clasificación, sí hay un camino muy largo.

Normalmente las personas que tienen que manejar ese tipo de decisiones y que están expuestos al escarnio público pasan por ese tipo de situaciones, porque jamás se podrá tener contentos a todos, la diferencia es esa. El que habla se equivoca, el que toma decisiones comete errores, el que nunca hace nada, pasa eso, NADA.

Uno puede no estar de acuerdo con muchas determinaciones sobre tal o cual jugador, decir que hubiera preferido a uno y no al otro, pero llegar a descalificar a un técnico que ha ido a dos campeonatos mundiales, que se capacitó en la mejor escuela de futbol de Europa (la alemana) y que ha hecho parte de comisiones técnicas de la FIFA y atreverse a decir que la selección le quedó grande, esa sí ya es la tapa.

Quiénes somos nosotros y me incluyo, para llenarnos la boca diciendo “es que la selección le quedó grande a Reinaldo Rueda y se tiene que ir”. Menos mal que nosotros no somos los que tomamos esa decisión. Ojalá quienes tienen que hacerlo mantengan el juicio, la calma y no copiemos lo que acaba de hacer Uruguay, que seguramente le va a pesar montones el sacar a su técnico a cuatro fechas de terminación de la eliminatoria.

Yo soy de los que estoy del lado de que todas las selecciones y equipos en el mundo pasan por rachas, falta de goles y momentos difíciles, pero sigo creyendo que Reinaldo Rueda era el más capacitado para dirigir y llevarnos a Qatar 2021.

Recibo sus comentarios a favor o en contra en @jopulido9. Los aceptaré con respeto, de eso se trata de defender cada quien desde su óptica su forma de ver las cosas.