"Le pido el favor a Redín que no mienta": Carlos Antonio Vélez por manotazo de James

Carlos Antonio Vélez, director del programa Planeta Fútbol de Antena 2, se volvió a referir al incidente del partido Colombia vs Paraguay por las eliminatorias, el cual involucró a James Rodríguez y a Bernardo Redín.

Vale recordar que de acuerdo a lo que se supo, el jugador le habría manoteado al asistente de Reinaldo Rueda en la zona técnica del estadio Metropolitano de Barranquilla, cuando Rodríguez fue sustituido en el tramo final del partido.

Al respecto, Vélez señaló que el ayudante del técnico de la selección Colombia ha buscado desmentir lo sucedido, tratando de bajarle el volumen a la polémica.

“El señor Bernardo Redín anda llamando a sus amigos para desmentir que James lo maltrató con un gesto maleducado. Bernardo está acostumbrado a que lo maltraten, a que le hagan eso y quiere bajar el perfil para no hacerse líos”, dijo.

“Le pido el favor a don Bernardo (Redín) que no mienta, la verdad es verdad y él no puede hacer ver como mentirosos a quienes denunciamos este hecho. Redín tiene un carácter débil, lo que se llama popularmente pusilánime y como sabe que no puede hacer un pulso para hacerse respetar, prefiere bajarle el tono a las cosas… Yo creo eso”, agregó en el espacio de Palabras Mayores.

Vale decir que Carlos Antonio Vélez fue el primero en reprochar el hecho que se vio en Colombia vs Paraguay. Lo hizo en su cuenta de Twitter y también a través de Planeta Fútbol, donde pidió las disculpas públicas del caso a James Rodríguez por el gesto que tuvo hacia Redín.