Santa Fe y su falta de definición

Santa Fe pinchó en El Campín al empatar sin goles con Deportivo Independiente Medellín luego de diez victorias consecutivas. Irrita dejar escapar dos puntos porque se dominó todo el partido, se presentaron varias ocasiones para marcar pero no se pudo vulnerar la portería muy bien custodiada por Andrés Mosquera Marmolejo, un guardavallas en plena evolución, que ataja mucho y le brinda seguridad a la defensa del rojo de la montaña.



La falta de definición también tuvo mucho que ver con el cero en el resultado final. Un tiro de Sherman Cárdenas se estrelló en el poste, Daniel Giraldo no supo definir en una de las mejores llegadas colectivas y a Luis Manuel Seijas se le desvió un derechazo cuando tenía el arco de frente.



El 'DIM' salió a administrar el resultado, tapó las salidas de los laterales del 'León'(Danilo Arboleda y Dairon Mosquera) con un trabajo táctico muy aplicado de Henry Matías Mier y Agustín Vuletich, prestos para colaborar en tareas defensivas.



A Santa Fe le falta un nueve de más presencia. Los que están son buenos jugadores(Jorge Ramos y 'El Loco' Diego Valdés) pero se necesita un delantero que meta miedo, un atacante con 'instinto caníbal', capaz de encarar a los defensores centrales y logre capitalizar la cantidad de centros que sus compañeros lanzan desde los costados.



Santa Fe hizo cuatro cambios en relación al empate contra América en Cali. Andrés Pérez en lugar de Leonardo Pico, Seijas entró de titular en lugar del lesionado Johan Caballero, Sherman Cárdenas hizo lo que pudo para relevar al intermitente Kelvin Osorio y Jorge Luis Ramos por Diego Valdés.



La verdad es que el nivel del equipo se mantuvo así sea que los rendimientos individuales no fueron los esperados. Hasta John Arias poco pudo hacer para zafarse de la estricta marca a la que fue sometido.



Es cierto que no todos los partidos se pueden ganar pero queda el sabor amargo de un cero ante un adversario retrechón y cicatero que poco hizo por el juego.



Deportes Tolima comenzó perdiendo ante Patriotas pero en un santiamén puso las cargas en su sitio. Anderson Ángulo y Juan David Ríos pusieron el 2-1 en cinco minutos y Junior Hernández extendió al 3-1 final.



Tolima se mantiene invicto con cuatro victorias y dos empates.



Envigado consiguió su primera victoria en 2021 con una solitaria anotación de Iván Rojas. 'La Cantera de Héroes' llevaba 10 partidos sin ganar, mientras Bucaramanga, como visitante, no ha conseguido ningún triunfo luego de nueve encuentros.



En Pereira están nerviosos porque el 'matecaña' apenas pudo igualar sin goles con Águilas Doradas y desde varios frentes disparan dardos para el DT uruguayo Jorge Artigas. Es una plaza habituada a darle el raje a los técnicos cuando los resultados le son adversos.



El cero a cero en el estadio Hernán Ramírez Villegas no le vino bien a ninguno de los contendientes, ambos en zona baja de la tabla.



Chicó propinó severa derrota al todopoderoso Junior al vencerlo 2-1 en lo que se constituyó en la sorpresa de la jornada. Un chocoano de 22 años, Brayan Moreno, marcó doblete, mientras Teo Gutiérrez alcanzó a descontar con bonito gol de cabeza tras centro de Edwin Cetré.



La Equidad, en Techo, cedió puntos ante el juvenil equipo del Once Caldas que pudo llevarse los tres puntos cuando a falta de tres minutos para finalizar el encuentro Ménder García estrelló un penal en el poste malogrando la oportunidad de conseguir la victoria.



Pasto y Jaguares también igualaron en el Libertad de la capital nariñense. Se le escapó la victoria al visitante cuando en tiempo de reposición, Ray Vanegas pudo empatar para Pasto.



El partido más vibrante de la jornada se disputó en Medellín entre Atlético Nacional y el campeón, América de Cali.



Ganaba el local sin convencer hasta que Yesus Cabrera a los 93 minutos pudo igualar para los 'Diablos Rojos' que hicieron un juego frontal en el Atanasio Girardot.



Un autogol de Cristian Arrieta y un golazo de Jarlan Barrera pusieron dos veces arriba al verde de la montaña pero Diber Cambindo y Yesus Cabrera le dieron el empate al América.



El gol de Cambindo con soberbio cabezazo es para abrir los ojos ante este atacante nacido en Guachené, Cauca, tierra bendita, de la que vienen surgiendo jugadores de valía para el fútbol colombiano.



En el último juego de la octava fecha se enfrentaron el líder y el colero. Alianza Petrolera estaba consiguiendo una inesperada victoria con gol de Hanyer Mosquera hasta que en tiempo añadido, 96', el portero Juan Sebastián Serrano cometió un grave error al dejar escapar una pelota que tenía controlada y terminó metiéndola en su propia portería para regalarle el empate al líder Deportivo Cali que logra mantener el invicto que parecía escapársele.



Alianza Petrolera que llegó preavisado, con el técnico Wilson Gutiérrez blanco de severas críticas, hizo un partido ordenado y con mucha determinación estuvo a punto de doblegar al Deportivo Cali que debió terminar muy preocupado por el bajo rendimiento individual y colectivo.



La octava fecha fue de transición porque a excepción del Deportes Tolima que venció 3-1 a Patriotas, los demás equipos que conforman el grupo de los ocho primeros, todos resignaron puntos.