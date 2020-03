Atleta de Portugal denunció graves irregularidades en aeropuerto El Dorado

Posteriormente contó su drama con las autoridades colombianas: “Luego me llevaron a la oficina de migración, nunca me pasó eso, me sentí como una criminal; me gritaron y me quitaron el teléfono; no sabía lo que estaba pasando, me quitaron mi pasaporte que está entre los cinco más poderosos del mundo”.

“Luego me llevaron para las partidas internacionales, pero me quede acá porque en mi país cerraron la frontera porque no tengo cómo llegar. Entonces me quedé acá desde el lunes, porque yo no tengo millones de euros para gastar en otro viaje que no sea para mi país y tampoco puedo viajar a Estados Unidos”, continuó relatando al tiempo que expresó su preocupación por que sufrió un problema asmático debido a la altura de la ciudad, pero no le han realizado la pueda del coronavirus en los siete días que ha estado retenida.

Y cerró haciendo un llamado al gobierno colombiano: “Le pido a las autoridades que nos ayuden porque las condiciones no son las mejores. Hay poca comida y no nos podemos bañar y estamos junto a gente de otros países. Yo solo pido que me dejen entrar, mi novio vive en Bogotá y yo me someto a la cuarentena que sea necesaria”.