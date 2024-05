En los últimos días un video se ha viralizado en las redes sociales mostrando un incidente de violencia ocurrido en un cine en España durante la proyección de la película "Garfield".

El altercado tuvo lugar cuando un hombre comenzó a insultar y agredir a su pareja y a su hija dentro de la sala. En medio de la confusión, un espectador intervino y, tras intentar calmar al agresor, terminó golpeándolo repetidamente. En el video en el que se ve que el hombre que insultó a la mujer es golpeado con facilidad, se evidencia que su contendor sabe pelear con mucha técnica.

Debido a las miles re reacciones que se generaron, los internautas se pusieron en la tarea de buscar quién fue el encargado de darle una lección al hombre.

La persona que intervino resultó ser Antonio Barrul, un reconocido boxeador profesional en España. En las imágenes, se observa claramente cómo Barrul neutraliza al agresor, quien fue posteriormente detenido por la policía por un presunto delito de violencia de género.

Barrul, al regresar a su asiento, pidió disculpas a todas las personas presentes en la sala, incluyendo a niños, por la escena de violencia que se había producido. "Lo siento, yo tengo niños y de verdad que me duele", expresó el boxeador en algunos de los vídeos difundidos en redes sociales.

Repercusiones de la 'paliza' del boxeador

Ante la repercusión del incidente, la Federación de Boxeo de Castilla y León ha decidido no sancionar a Antonio Barrul, mostrando su apoyo a su actuación durante el altercado en el cine. No obstante, Barrul también ha expresado su pesar por lo sucedido y ha reconocido que la violencia no es la solución. En una entrevista, Barrul declaró: "No se puede concebir un hecho de tanta violencia contra una mujer y contra una niña. A esa gente hay que pararle los pies".

El boxeador explicó que escuchó las provocaciones y amenazas del agresor, lo que lo llevó a reaccionar impulsivamente. "Le pegó a una mujer, a una niña y mi niño lloraba y mi mujer también. No me quedó otra opción", añadió Barrul, destacando que intentó minimizar el daño golpeando al agresor en el cuerpo y no en la cabeza para evitar lesiones graves.

Las redes sociales han sido escenario de diversas reacciones ante este video. Mientras algunos han elogiado la valentía de Barrul al intervenir para proteger a las víctimas de violencia doméstica, otros han expresado preocupación por el uso de la violencia como respuesta, incluso en situaciones extremas.

En cuanto a las consecuencias para Barrul, se ha especulado sobre la posibilidad de que pudiera perder su licencia como boxeador debido a este incidente. Sin embargo, hasta el momento, la Federación de Boxeo de Castilla y León ha decidido no aplicar ninguna sanción.

El video del boxeador Antonio Barrul golpeando al agresor en el cine ha generado un intenso debate sobre la violencia, la defensa propia y el papel de las autoridades deportivas en situaciones fuera del ring. Mientras tanto, Barrul ha reiterado sus disculpas públicas y su arrepentimiento por lo ocurrido.

El video de la pelea y las disculpas del boxeador