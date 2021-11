'Canelo' Álvarez: dedicatoria a México y orgullo tras hacer historia

El poder destructivo de los golpes del púgil Saúl "Canelo" Álvarez le permitió este sábado convertirse en el primer mexicano que consigue la unificación de títulos al ser el nuevo "rey" del peso supermediano tras vencer por nocaut técnico en el undécimo asalto al estadounidense Caleb Plant.



"Estoy orgulloso de hacer historia y se lo dedico a México y a toda la afición que me ha dado su apoyo", declaró Álvarez nada más concluir la pelea pactada a 12 asaltos que se celebró en el MGM Grand Arena de Las Vegas, con un lleno en las gradas y un apoyo masivo para el campeón unificado.



Con un destructivo aluvión de golpes de poder en los últimos minutos de una pelea difícil, Álvarez, de 31 años, agregó otro logro a su desbordante lista de éxitos dentro del boxeo, que además esta vez le dejó también una bolsa supermillonaria de 40 millones de dólares garantizados por 10 para Plant.

La superestrella mexicana libra por libra es el campeón indiscutible de peso súper mediano del mundo con los cuatro títulos importantes en su poder.



Álvarez se convirtió en el primer campeón mundial de cuatro cinturones en las 168 libras en la historia del boxeo y dejó su marca en 57-1-2, 39 KOs, tras agregar el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que estaba en poder de Plant, de 29 años.



El campeón mexicano unió el título a los que ya poseía del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de la Asociación Mundial (AMB) y la Organización Mundial (OMB) y lo hizo gracias a un desempeño táctico constante que culminó con una demostración de su poder alardeado para terminar al Plant previamente invicto (21-1, 12 nocáuts).



"Significa mucho para mí, para la historia de México, ser un campeón indiscutible", subrayó Álvarez. "Mi respeto por Caleb Plant. Es un peleador muy difícil con mucha habilidad".



Álvarez destacó la actitud de Plant de querer seguir en la pelea a pesar del castigo que había recibido y reconoció que eso le engrandece como profesional y boxeador.



"Somos hombres al final. Quería continuar. Tuvimos una gran pelea hoy'", señaló Álvarez, que había dominado los primeros seis asaltos, luego cedió los tres siguientes, pero en el décimo surgió de nuevo con su mejor boxeo y poder de los golpes que al final fueron los que definieron su triunfo histórico.



Plant, que consiguió la mejor bolsa de su carrera, fue trasladado al Centro Médico de la Universidad de Nevada Las Vegas para observación, según un portavoz de la compañía promotora de la pelea.



Cuando el árbitro del combate, Russell Mora, decidió pararlo a los 35 minutos de iniciarse el undécimo asalto tras la segunda caída a la lona que sufría Plant, los tres jueces de la pelea tenían a Álvarez arriba en las cartulinas con puntuaciones de 96-94, 98-92 y 97-93, respectivamente.

"Me estaba poniendo las cosas un poco difíciles, pero mi entrenador Eddy (Reynoso) me dijo: 'Sigamos con el plan de juego en los últimos dos asaltos que nos quedan', explicó Álvarez. "Y al final, lo atrapé. Esa era la forma en que tenía que terminar. Él ya estaba herido y yo fui a matar".



En cuanto al futuro de Álvarez, el púgil mexicano dijo que era el momento de descansar de cara a ver cuál puede ser el calendario para el próximo año.



Mientras, no está tan claro hacia dónde se dirige Plant después de la primera derrota de su carrera. Ganó el título con una victoria por decisión polémica sobre el venezolano José Uzcategui en enero de 2019 y lo defendió tres veces.



La pelea con Álvarez fue un salto cualitativo en la competencia que había tenido hasta ahora. Le fue bien al principio del combate, pero al final, Álvarez le superó y ahora deberá replantearse su futuro.