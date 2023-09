Colombia sigue sumando en el Mundial de Levantamiento de Pesas: ganó otras tres medallas

Introducing you to the W76KG session medalists! 🤩 Egypt, Colombia and Ecuador made it to the podium



🥇Sara Samir Ahmed🇪🇬

Snatch:108KG

C&J: 138KG

Total: 246KG



🥈Hellen A. Escobar🇨🇴

Snatch: 106KG

C&J: 136KG

Total: 242KG



🥉Bella N. Paredes🇪🇨

Snatch:105KG

C&J:135KG

Total:240KG pic.twitter.com/44pMTXc134