Colombiano David Alonso luchó, pero no le alcanzó en el Gran Premio de Japón de Moto3

El español Jaume Masiá (Honda) se volvió a escapar en las primeras vueltas de carrera, como ya hiciera en la carrera de la India, para consolidar en el Gran Premio de Japón de Moto3, la primera plaza del campeonato del mundo con su tercera victoria de 2023.

Masiá suma tres victorias en lo que va de temporada, Países Bajos, India y Japón, con un total de nueve en su trayectoria deportiva en el mundial, en el que ahora es líder en solitario con 199 puntos, seis más que el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), que batió en la misma línea de meta al español Daniel Holgado (KTM) por 56 milésimas de segundo, ahora tercero con 190 puntos.

El brasileño Diogo Moreira (KTM), el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna) y el australiano Joel Kelso (CFMoto) no comenzaron con demasiado buen pie la carrera, pues tuvieron que ceder tres posiciones en la formación de salida al ser sancionados por el Panel de Comisarios durante la tercera tanda de entrenamientos libres.

Los tres pilotos fueron penalizados por soltar la mano izquierda del manillar para lograr una posición más aerodinámica, una situación que desde esta temporada se considera arriesgada y podría poner en peligro a otros participantes.

No hizo una buena salida el autor de la "pole position", el español Jaume Masiá, que se vio quinto al salir de la primera curva del trazado, en donde le habían superado el piloto turco Deniz Öncü (KTM), segundo de entrenamientos, por delante del español Daniel Holgado, el italiano Stefano Nepa (KTM) y el también español Iván Ortolá (KTM).

Öncü intentó tirar con fuerza para sorprender a todos sus rivales en la vuelta inicial, de las diecisiete que debían completar todos los pilotos -tres menos que el pasado año-, pero tras su rebufo se colocó un Daniel Holgado que al ver la mala salida de su rival por el campeonato Jaume Masiá, intentó aprovechar su oportunidad.

Pero Jaume Masiá no se dejó intimidar por la situación y en la segunda vuelta ya era tercero buscando el rebufo de los dos pilotos de KTM, perseguido por el japonés Ayumu Sasaki, Stefano Nepa, Iván Ortolá, David Muñoz (KTM), Diogo Moreira, el colombiano de origen español David Alonso (Gas Gas) o Collin Veijer, entre otros.

Apenas una vuelta más tarde tanto Masiá como Sasaki, a ritmo de récord de vuelta rápida, el último del japonés, 1:57.064 (la anterior mejor marca de la categoría era de Álex Márquez en 2014 con 1:57.112) se "engancharon" a los pilotos escapados y la corta "aventura" de Öncü y Holgado terminó casi antes de empezar.

Poco a poco se destacó en cabeza de carrera un cuarteto encabezado por Öncü en la quinta vuelta, con Sasaki, Holgado y Masiá tras su estela, seguido por el dúo formado por Stefano Nepa e Iván Ortolá, aunque con el resto del pelotón principal "achuchando" desde muy cerca.

Una vuelta más tarde, en la séptima Jaume Masiá ya era líder de la prueba de Moto3 y todo hacía presagiar que, en breve, se produjese un cambio de ritmo que rompiese definitivamente la carrera, en donde ese cuarteto ya tenía un segundo y medio sobre Nepa y tres respecto a Diogo Moreira, cabeza del nutrido grupo perseguidor.

Por detrás, en la curva uno se produjo la primera caída de la carrera, la del español Xavier Artigas (CFMoto), que entró muy colado en la curva de final del recta cuando superaba a los rivales del grupo en el que se encontraba.

Masiá comenzó a marcar las diferencias en la décima vuelta, en la que una serie de adelantamientos entre Holgado, Sasaki y Öncü no hizo sino beneficiar al líder de la prueba, pero el turco no aguantó la presión y se fue por los suelos en la curva once, momento que aprovecharon Sasaki y Holgado para intentar recortar la ventaja con la que por entonces ya contaba el español de Honda.

A seis vueltas del final, en la undécima, Jaume Masiá era líder con más de un segundo, perseguido por Ayumu Sasaki y Daniel Holgado, a los que se estaban pegando ya tanto Iván Ortolá como Stefano Nepa, con un grupo sexteto un poco más atrás integrado por Diogo Moreira, Collin Veijer, Kaito Toba, Ryusei Yamanaka, David Muñoz y David Alonso.

Las vueltas finales fueron un ataque constante de Sasaki y Holgado para intentar neutralizar, infructuosamente, al escapado Jaume Masiá, que sumó su tercera victoria de la temporada y se consolida en solitario en la clasificación provisional del campeonato, por delante de Ayumu Sasaki y Daniel Holgado, que en ese orden entraron en línea de meta.

Masiá es el primer piloto desde 2012, cuando lo hizo el británico Danny Kent (Honda), que logra la victoria después de haber conseguido la "pole position" de entrenamientos.

La cuarta plaza fue para Stefano Nepa, seguido de Iván Ortolá, David Muñoz, David Alonso, Ryusei Yamanaka y José Antonio Rueda en las diez primeras posiciones.

El brasileño Diogo Moreira, que iba en el grupo perseguidor del cuarteto de cabeza, se equivocó en la última vuelta y se vio superado por varios rivales para acabar decimocuarto, por delante de Joel Kelso.