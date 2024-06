David Alonso se ilusiona con el GP de Italia: "voy mejorando"

El colombiano de origen español David Alonso (CFMoto), autor del mejor tiempo para el Gran Premio de Italia de Moto3, se ha mostrado satisfecho de su rendimiento y de la importancia de haber dado el máximo número de vueltas posibles.



"Ha sido un día positivo ya que Mugello es uno de los circuitos más largos, no se pueden desperdiciar las vueltas y esa es una cosa que teníamos en mente ya que el objetivo era completar el máximo número de giros posible y lo hemos logrado", explica en la nota de prensa de su equipo el líder de la jornada.



"Al final, hemos podido rodar todo el día en seco y he aprovechado para trabajar tanto en el ritmo de carrera como en una vuelta para poner la moto al límite y voy mejorando en las curvas rápidas y en las enlazadas, por lo que vamos por buen camino2, afirmó Alonso.

Joel Esteban, su compañero de equipo, reconoció que fue "un día de aprendizaje de la que he terminado bastante contento en la primera tanda, pero en la segunda no he conseguido marcar un buen tiempo por lo que tendré que trabajar toda la tarde con el equipo para sacar lo mejor de mí".

Moto3: así va la clasificación mundial

1. David Alonso, 118 puntos

2. Daniel Holgado, 104

3. Collin Veijer, 75

4. Iván Ortola, 70

5. David Muñoz, 49

6. José Antonio Rueda, 44

7. Joel Kelso, 42

8. Ryusei Yamanaka, 40

9. Adrián Fernández, 37

10. Ángel Piqueras, 36