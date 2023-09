David Alonso reveló su plan para quedar en el podio de Moto3

El colombiano de origen español David Alonso (Gas Gas), vencedor el Gran Premio de San Marino de Moto3, ha reconocido que "si" hace "las cosas bien, siempre" puede "luchar por la victoria".



"Al menos en circuitos que me sé y así lo he podido hacer", afirmó.



"Aquí sí que es un fin de semana donde había trabajado bien y tenía opciones para estar en el grupo de delante, pero luego ya era una cuestión de gestionar y así lo he hecho", explicó el joven de 17 años.

Vea también: El colombiano David Alonso lo hizo de nuevo; ganó en el GP de San Marino de Moto3



Una vez más Alonso ganó la carrera en la última vuelta y explicó que fue "un punto clave de carrera pues he visto que se podían ir largos por la forma en que frenaban y me he preparado para adelantar en la salida, son momentos en los que te tienes que anticipar a los movimientos y en este caso ha salido bien".



David Alonso, que venía de ganar también en Cataluña, fue sincero al afirmar: "personalmente, me gustó más el adelantamiento de Barcelona, porque soy yo el que decide y entra; éste ha sido más de ver la situación y de ser inteligente porque no es que haya adelantado, sino que me he aprovechado".



"Desde los test estamos haciendo un buen trabajo y vamos creciendo más. Sí que en verano descansé nada más que una semana y el resto fue entrenar y machacarme bastante, porque sabía que la segunda parte iba a ser más dura que la primera y por eso en verano di un pasito más", recuerda el piloto colombiano de origen español.

Le puede interesar: La ambición le jugó en contra a David Alonso: lamentable caída del colombiano en el Moto3



No obstante, David Alonso reconoce sincero sobre lo que queda de temporada que "yo nunca he ido a la parte derecha del mundo y todo será nuevo, veremos qué pasa, porque en esos circuitos te puede hacer sol como viento o lluvia, pero será bonita la experiencia".



"Iremos carrera a carrera y, de momento, el objetivo principal es ser 'rookie' del año y luego, si se da la ocasión, pues lucharemos, pero no sé. Yo en cada carrera iré a por más y, todo lo que venga, será bueno", comentó David Alonso.