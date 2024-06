David Alonso se quedó con la 'pole position' del GP de Italia en Moto3

El colombiano de origen español David Alonso (CFMoto) consolidó su superioridad de entrenamientos al conseguir la cuarta 'pole position' de la temporada, de siete posibles, al ser el mas rápido en la clasificación para el Gran Premio de Italia de Moto3 en Mugello.



Los españoles Joel Esteban (CFMoto) y Ángel Piqueras (Honda) se quedaron fuera de la segunda clasificación en los últimos instantes de la primera clasificación, al verse superados por el británico Scott Ogden (Honda), que se encaramó hasta la primera posición. Segundo fue el español David Muñoz (KTM), el australiano Joel Kelso (KTM) y el italiano Filippo Farioli (Honda), que fueron quienes lograron disputar la siguiente fase de la clasificación en la categoría de Moto3.



En la segunda clasificación, uno de los centros de atención estuvo centrado en el colombiano David Alonso (CFMoto) para conocer si sería capaz de mantener la superioridad que mostró a lo largo de todo el fin de semana.

Y no falló, al menos en lo que a las expectativas se refiere, pues en cuanto se apagó el semáforo y los pilotos tuvieron vía libre para ingresar en el trazado, el líder del mundial fue el primero en salir, sin preocuparle en lo más mínimo si sus rivales le intentaban coger el rebufo.



Pero el primer líder fue el español Iván Ortolá (KTM), que fue quien se 'enganchó' a la rueda de Alonso y ello le benefició para ser el primer líder con un registro de 1:55.048, aunque le duro poco ese liderato, ya que en el siguiente giro el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna) le superó con un tiempo de 1:54.982, mientras que David Alonso no conseguía acercarse a su mejor tiempo de la mañana, cuando rodó en 1:53.926.



Tras un primer paso por los talleres, en donde se pudo ver muchísima actividad en el CFMoto de David Alonso, este volvió a pista y una vez más a su rueda se 'enganchó' Iván Ortolá, que estuvo muy pendiente de él en todo momento mientras los mecánicos trabajaban en sus respectivos talleres.



David Alonso no lo 'cuadró' en su primer 'time attack', al equivocarse en un par de puntos del trazado, por lo que en el segundo salió dispuesto a enmendar todos sus errores.



Pero el primero en bajar su tiempo fue el neerlandés Veijer, que rodó en 1:54.931, aunque unos metros más atrás estaban tanto David Alonso como Iván Ortolá, que se aprovechó de la aspiración del colombiano para cruzar la línea de meta con un tiempo de 1:54.441, por el 1:54.792 de Alonso.



Aun había tiempo para un par de vueltas más y nuevamente Ortolá se iba a aprovechar del ritmo de Alonso, detrás de quien fue pegado en todo momento, aunque ninguno de los dos pudo batir el mejor tiempo de la categoría, pero David Alonso sí mejoró el suyo, 1:54.645, todavía con tiempo para un giro más, que comenzó con un ritmo muy fuerte.



David Alonso no cejó en su empeño, aceleró al máximo para despegarse de Iván Ortolá y comenzó a 'cuadrar' todos los parciales por debajo de la vuelta rápida de su rival para conseguir 'in extremis' la 'pole position' con un tiempo de 1:54.194.



Alonso había conseguido su objetivo al lograr el mejor puesto de la formación de salida, por delante de Iván Ortolá y José Antonio Rueda (KTM)



En la segunda línea del trazado de Mugello acabaron el neerlandés Colin Veijer, que sufrió una caída sin consecuencias al final de la sesión en la curva diez, por delante del anterior líder de la competición, el español Daniel Holgado (Gas Gas) y el italiano Luca Lunetta (Honda).

El australiano Jacob Roulstone (Gas Gas), el japonés Taiyo Furusato (Honda) y el australiano Joel Kelso (KTM) serán los protagonistas de la tercera línea, con el italiano Riccardo Rossi (KTM), el español Xani Zurutuza (KTM) y el también italiano Stefano Nepa (KTM) en la cuarta