El colombiano David Alonso ganó la pole del GP de San Marino

El líder del mundial, el colombiano de origen español David Alonso (CFMoto), ha mantenido su hegemonía en la clasificación oficial para el Gran Premio de San Marino de Moto3 al sumar la sexta 'pole position' de su carrera deportiva.



Alonso, con un tiempo de 1:40.505, fue el más rápido en la clasificación oficial disputada en el circuito 'Marco Simoncelli' de Misano Adriátic, por delante del italiano Luca Lunetta (Honda) y del español Iván Ortolá (KTM).



El italiano Filippo Farioli (Honda), los japoneses Tatsuki Suzuki (Husqvarna) y Taiyo Furusato (Honda) y el español David Almansa (Honda) fueron los cuatro clasificados en los primeros minutos de la clasificación inicial con opción de pasar a la segunda, aunque con una entrada en talleres para cambiar de neumáticos todavía se podían producir muchos cambios en la tabla de tiempos y eran muchos los pilotos candidatos a lograr ese objetivo.



El español Vicente Pérez (Honda), que pugnaba por lograr ese objetivo, no estuvo demasiado afortunado y protagonizó la segunda caída de la jornada, después de la que sufrió en la segunda práctica oficial de la mañana, cuando era segundo tras el australiano Joel Kelso (KTM), lo que le iba a impedir defender esa posición.



A pesar de no poder defender su resultado, nadie pudo batir a Vicente Pérez, que acabó con el segundo mejor tiempo, por detrás de Kelso, pero por delante de Taiyo Furusato y Filippo Farioli, si bien la gran duda que generaba la situación era si sus mecánicos serían capaces de reparar en condiciones los daños producidos en su moto.

No consiguió el pase a la segunda clasificación, por muy escaso margen, David Almansa, como tampoco el británico Scott Ogden (Honda), y los también españoles Xabi Zurutuza (KTM) y Joel Esteban (CFMoto).



En la segunda clasificación el español Ángel Piqueras (Honda) ya salió con la penalización de saber que había sido sancionado con una doble 'vuelta larga' por el incidente que protagonizó con el británico Scott Ogden en la segunda tanda oficial de entrenamientos de la mañana, lo que le obligaba a intentar una buena clasificación con la que no perder excesivo tiempo a la hora de cumplir la sanción.



Kelso, que llegaba con muy buen ritmo de la primera clasificación, fue la primera referencia de la segunda con 1:42.293, aunque era un registro 'lento' que no tardaron en rebajar los mejores pilotos de la categoría, en particular el propio Ángel Piqueras, que salió decidido a obtener una cierta ventaja antes de la sanción y paró el crono en 1:41.282, por delante de Iván Ortolá (KTM) y David Muñoz (KTM).



Mientras, al líder del mundial, David Alonso, se le canceló su primera vuelta rápida por exceder los límites del circuito, lo que no fue un impedimento para que en el siguiente giro se pusiese segundo, superado poco después por Adrián Fernández (Honda) y Daniel Holgado (Gas Gas).



Pero la clasificación 'buena' no había hecho más que empezar y el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna) fue el siguiente en marcar el ritmo de sus rivales, siempre perseguido por un David Alonso que no quería sorpresas y buscaba un puesto en la primera línea de salida. con Adrián Fernández en la tercera posición.



El registro de Veijer, 1:41.060 no era el mejor de la categoría, pues David Alonso había conseguido rodar casi un segundo más rápido, en 1:40.184, lo que hizo saltar la duda de si el asfalto se encontraba en las mejores condiciones posibles y, para saberlo, el último cambio de neumáticos de todos los pilotos iba a resultar determinante.

En esa última salida David Alonso jugó al despiste para evitar que ningún piloto siguiese el rebufo de su moto, mientras Joel Kelso, ya en pista, mejorara el registro de Veijer con un tiempo de 1:41.012, todavía lejos del récord del colombiano de origen español.



Y Veijer no tardó en 'devolver el balón' a Kelso al rodar en 1:40.959, pero un ligero despiste hizo que el neerlandés se fuese al suelo en la curva uno y ya quedase fuera de la clasificación, mientras una serie de pilotos rodaban en parciales de vuelta rápida.



Y no decepcionó el líder del mundial, pues en su última vuelta lanzada y en solitario rodó en 1:40.505, que le dio una ventaja más que importante, tras demostrar un ritmo inalcanzable en entrenamientos respecto a sus inmediatos perseguidores, el italiano Luca Lunetta y el español Iván Ortolá, que ocuparán la primera línea de salida.



En la segunda línea de salida, estarán el español Ángel Piqueras, el neerlandés Collin Veijer y el australiano Joel Kelso, con los españoles Daniel Holgado y Adrián Fernández y el japonés Taiyo Furusato.



La cuarta línea la ocuparán los italianos Stefano Nepa y Filippo Farioli junto al español José Antonio Rueda, y en la quinta estarán el japonés Ryusei Yamanaka, el español David Muñoz y el italiano Riccardo Rossi.