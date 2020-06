"El deporte colombiano ha crecido pero no se ha cuantificado"

Jose Joaquin Saenz, especialista en temas de deporte en Colombia

“Indiscutiblemente, Colombia es un país que desde el punto de vista deportivo ha avanzado, ha crecido. Pero no nos hemos cuantificado. Para la toma decisiones, a veces estas son más de tipo emocional y no responden realmente a una evaluación macroeconómica del país. A veces no sabemos ni siquiera cuántos deportistas son en el sistema deporte social, qué pasa en el deporte formativo, qué pasa en el deporte social comunitario... porque a veces lo miramos como si esto fuera solamente de un solo de solo sector, el deporte de alto rendimiento. Cuando hablamos de sistema hablamos de todas las manifestaciones del deporte. Eso hay que cuantificarlo”.